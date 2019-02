I Guardiani della Galassia 3: Taika Waititi dice no ma Chris Pratt conferma che il film si farà

Si ritorna a parlare dei Guardiani della Galassia 3, il film lasciato senza regista dopo il brusco e secondo molti immotivato licenziamento del regista che aveva portato al successo i primi due film, James Gunn, per alcuni tweet di cattivo gusto di molti anni fa. Fermo restando che quest'ultimo ha preso altre strade scegliendo di dirigere Suicide Squad 2 per il campo rivale dei cinecomic, i fan avevano richiesto a gran voce che a dirigere il terzo film fosse almeno Taika Waititi, lo spiritoso regista neozelandese che ha dato nuova linfa alla serie di Thor. Ma anch'egli impegnato in tutt'altre faccende (JoJo Rabbit) ha fatto sapere che non ci pensa proprio e che per quel che lo riguarda quelli "sono i film di James" e avrebbe trovato imbarazzante doverlo sostituire. Stessa situazione in cui, a quanto pare, si sono trovati altri registi di cui si è parlato, non si sa se interpellati ufficialmente o meno, come Edgar Wright, Chris Miller e Adam McKay.

Nella stessa intervista a The Wrap, Waititi ha confermato invece che farà un altro film Marvel, anche se ancora non sa quale. Quanto al suo prossimo impegno nella regia di un episodio della serie tv da Star Wars The Mandalorian, il regista ha rassicurato chiunque temesse che la presenza del suo spirito comico potesse stravolgere la storia: "un po', ma Star Wars è molto diverso dallo stile Marvel. Il tono dei primi film dovrebbe essere molto aderente, è quello che vogliono i fan. Non si può mancargli di rispetto". Parlando della serie e dello showrunner Jon Favreau ha detto: "È un genio. È divertente fare qualcosa nell'universo di Star Wars. È già strano vedere uno Stormtrooper, ma quando fai una scena dove ce ne sono 50 e 60 è incredibile".

Tornando ai Guardiani della Galassia, mentre sfuma l'ipotesi Waititi, proprio ieri Chris Pratt, parlando con Variety in un'intervista dopo il secondo Lego Movie, ha dichiarato: "Prometto che ci sarà un terzo film. Non so esattamente come sarà, ma so che tutti i partecipanti sono ansiosi di dare ai fan quello che vogliono e di concludere la trilogia in modo significativo".

Dunque aspettiamoci notizie a breve, visto che lui sa sicuramente qualcosa che nessuno di noi può sapere.