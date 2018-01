I Guardiani della Galassia 3 in arrivo nel 2020, lo conferma James Gunn

L'ufficialità non c'era, e ancora non c'è, ma le parole del regista sono esplicite: "Arriva nel 2020". James Gunn risponde così a una domanda di un fan su Twitter riguardo il terzo film sui Guardiani della Galassia. Era scontato che la Marvel prevedesse la trilogia anche per questi eroi cosmici interpretati tra gli altri da Chris Pratt, Zoe Saldana e Dave Bautista, molto amati visto l'incasso mondiale del Vol. 1 (773 milioni di dollari) e del Vol. 2 (863 milioni di dollari), che faranno un'apparizione anche in Avengers: Infinity War in uscita in Italia il 25 aprile.

James Gunn ha risposto anche ad altre domande. Ora che la Disney (che possiede la Marvel) ha acquisito la Fox, il regista dei Guardiani cambierà qualcosa nei suoi piani futuri? Risposta secca: no. Gunn ha anche detto di non avere interesse in quei personaggi che diventeranno disponibili come gli X-Men e i Fantastici quattro, non essendo lui mai stato un fan sfegatato di quei fumetti.

Aspettiamo dunque che la Marvel, nella figura del boss Kevin Feige, riveli piani più dettagliati per il futuro che stanno cambiando rispetto a quanto era stato immaginato due anni fa. I prossimi cinecomic in uscita dell'MCU, a parte Infinity War, sono Black Panther (14 febbraio), Ant-Man and the Wasp (agosto), l'ultimo film degli Avengers ancora senza titolo (2019), Captain Marvel (2019) e il sequel di Spider-Man: Homecoming (2019).