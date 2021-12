I grani film in streaming di Daryl Hannah, sirena del cinema americano...

News Cinema

La protagonista di Splash e Blade Runner compie oggi 61 anni. Cinque film in streaming per celebrare una carriera iconica.

Compie oggi 61 anni la fantastica Daryl Hannah, una delle vere attrici di culto prodotte dalla Hollywood contemporanea. In particolar modo negli anni ‘80 l’interprete ha sfoderato una serie di titoli a dir poco iconici, che hanno scritto la storia del cinema americano e non soltanto. In quel periodo Daryl Hannah ha dimostrato una versatilità che le ha permesso di passare dalla fantascienza alla commedia, dal melodramma al thriller. I cinque film in streaming selezionati per renderle il nostro ammirato tributo non includono le sue collaborazioni con autori del calibro di Quentin Tarantino, Oliver Stone o Ivan Reitman, tanto per farvi capire il valore della filmografia della Hannah. Eccovi dunque i lungometraggi che ci hanno fatto innamorare dell’attrice, come sempre buona lettura.

Cinque film di culto interpretati da Daryl Hannah

Blade Runner

Splash - Una sirena a Manhattan

Roxanne

Fiori d’acciaio

Avventure di un uomo invisibile

Blade Runner (1982)

Blade Runner: Trailer italiano del final cut - HD

Il capolavoro diretto da Ridley Scott e ispirato dalla letteratura di Philip K. Dick lancia immediatamente Daryl Hannah nell’Olimpo della storia del cinema di fantascienza. Il suo personaggio, un mix irresistibile di tenerezza e violenza, risulta una delle carte vincenti di Blade Runner, noir futuristico senza eguali. Harrison Ford, Rutger Hauer, Joanna Cassidy e Sean Young sono gli altri protagonisti di un film elegante e malinconico, la cui estetica ha segnato una pagina fondamentale per il progresso della Settima Arte. Inimitabile. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, TIMVision, Amazon Prime Video.

Splash - Una sirena a Manhattan (1984)

Splash - Una sirena a Manhattan: Clip Ufficiale del Film

Con il suo fascino etereo l’attrice riempie alla perfezione il ruolo della sirena tentatrice nel grande successo diretto da Ron Howard. Tom Hanks trasforma Splash - Una sirena a Manhattan in una commedia surreale e divertentissima, aiutato da due geni della risata quali Eugene Levy e John Candy. Film magnificamente scritto - non a caso candidato all’Oscar per la sceneggiatura - e ancora meglio interpretato. Favola contemporanea per famiglie che tutti dovrebbero vedere. Un inno all’accettazione del diverso. Gioioso. Disponibile su Disney +.

Roxanne (1987)

La reinvenzione del mito di Cyrano diretta da Fred Schepisi si trasforma in uno dei film maggiormente romantici degli anni ‘80. Merito della bellezza acqua e sapone della Hannah ma soprattutto di uno Steve Martin ispiratissimo, che rende il lungometraggio una perla di recitazione elegante e appassionata. Roxanne intenerisce, commuove, fa sorridere e talvolta ridere a crepapelle. Come rinverdire un classico con un pizzico di follia e immaginazione. Bellissime idee di storia. Il resto lo fanno attori di classe cristallina...Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video.

Fiori d’acciaio (1989)

Un grande cineasta come era Herbert Ross dirige un cast tutto al femminile composto di vere e proprie leggende: l’immortale Shirley MacLaine, il due volte premio Oscar Sally Field, il premio Oscar Olympia Dukakis, Dolly Parton, una Julia Roberts da nomination all’Oscar e una Daryl Hannah svampita e irresistibile. Fiori d’acciaio si fa scena dopo scena spassoso e dolceamaro, un prodotto di un'altra epoca splendidamente scritto e diretto con pacata saggezza. Enorme successo di pubblico per un titolo sempre verde e irrinunciabile per una serata tra amiche. Disponibile su CHILI, Google Play.

Avventure di un uomo invisibile (1992)

Ultimo film imperdibile della Hannah è la magnifica collaborazione con un altro maestro quale John Carpenter. Avventure di un uomo invisibile è un action-fantasy venato di commedia con effetti speciali incredibili e un Chevy Chase irrefrenabile nel ruolo del protagonista. Splendida variazione sul tema giocosa e irriverente, come del resto tutto il cinema di Carpenter. Film pirotecnico e scanzonato, leggero come una piuma e capace allo stesso tempo di scuotere. Uno dei migliori di un cineasta senza tempo. Disponibile su CHILI.