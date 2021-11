I grandi film in streaming da vedere nel Giorno del Ringraziamento

News Cinema

Dramma, commedia, personaggi a tutto tondo e attori inimitabili: cinque titoli in streaming adatti per la festa a stelle e strisce.

Volete passare il Ringraziamento in compagnia di grandi film in streaming che vi facciano provare emozioni forti? Sia ben chiaro, non ci riferiamo all'adrenalina di un action-movie o alla tensione di un thriller o degli horror. Proprio no. In questo caso abbiamo scelto titoli che mettono in scena personaggi e situazioni comuni, conflitti e psicologie che possiamo incontrare tutti i giorni. Opere anche molto diverse tra loro, drammi e commedie che posseggono il comune denominatore di saper parlare all’anima dello spettatore attraverso rappresentazioni sfaccettate e profonde. Ecco dunque i lungometraggi guardando i quali sarebbe una buona idea passare il Giorno del Ringraziamento. Insieme a storie e attori di cui dobbiamo essere tutto sommato più che grati...Buona lettura.

I nostri film in streaming da vedere nel Giorno del Ringraziamento

Il grande freddo

Un biglietto in due

C’è posta per te

Due irresistibili brontoloni

L’amore secondo Dan

Il grande freddo (1983)

Il melodramma che ha segnato una generazione di spettatori, cinefili e non. Il ritratto umanissimo ma anche spietato di personaggi persi nei loro problemi, che si ritrovano per un weekend di lutto confrontandosi con i propri insuccessi personali. Scritto e diretto da un Lawrence Kasdan in forma smagliante, Il grande freddo ha un cast di attori perfetti: Kevin Kline, Glenn Close, William Hurt, Jeff Goldblum tra gli altri sono da inchino. Nomination all'Oscar per film, sceneggiatura e attrice non protagonista. Un film che non invecchia mai, con una colonna sonora impareggiabile. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video.

Un biglietto in due (1987)

Un biglietto in due: Il Trailer originale del film con Steve Martin e John Candy

Come in tutto il miglior cinema realizzato da John Hughes, dietro la confezione di genere si trova sempre uno studio di caratteri complessi e drammatici, personalità non allineate e problematiche. Non fa eccezione la figura irresistibile di John Candy, ingombrante compagno di viaggio di uno Steve Martin che vuole solo tornare a casa per il Ringraziamento. Un biglietto in due da commedia di situazione diventa scena dopo scena un lungometraggio dolceamaro e commovente, merito soprattutto dei due grandiosi protagonisti. Un classico di questa festa da rivedere ogni volta con enorme piacere. Disponibile su Google Play, Apple Itunes, TIMVision, Amazon Prime Video.

Due irresistibili brontoloni (1993)

Magari non siete totalmente in vena di buoni sentimenti per il Ringraziamento, e allora non potevamo non consigliarvi due mostri sacri come Jack Lemmon e Walter Matthau adorabili scorbutici che in un paesino di provincia si danno battaglia per il cuore dell’altro mito Ann Margret. Commedia per famiglie che possiede però il giusto tocco di vetriolo, Due irresistibili brontoloni rinverdisce la leggenda di due attori inimitabili, che in coppia hanno fatto la storia del cinema comico. E anche in età avanzata sono più efficaci di molte altre star con la metà degli anni...Intramontabili. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes.

C’è posta per te (1998)

Dalla penna sopraffina e dall’occhio elegante di Nora Ephron un remake aggiornato e ammiccante del classico diretto da Ernst Lubitsch. C’è posta per te rappresenta il meglio del trio composto anche da Tom Hanks e Meg Ryan, a nostro avviso molto migliore di Insonnia d’amore. Con un finale che strapperebbe lacrime anche alle pietre. Una commedia romantica per palati fini e cuori pronti a sbriciolarsi...Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video.

L’amore secondo Dan (2007)

Chiudiamo con un film che in molti non ricordano ma che rappresenta un momento di svolta assoluta nella carriera di Steve Carrell. L’attore infatti compone un personaggio in chiaroscuro assolutamente amabile e soprattutto credibile, un uomo schiacciato dal passato che vede in Juliette Binoche la speranza di felicità nel futuro. Diretto con mano sicura da Peter Hedges, L’amore secondo Dan è un melodramma con momenti di grande verità emotiva e un cast di rilievo composto anche da Amy Ryan, Alison Pill e Dianne Wiest. Un titolo che vi scalderà il cuore, assolutamente da riscoprire. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Apple Itunes, Amazon Prime Video, NOW.