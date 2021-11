I grandi film in streaming che hanno compiuto 35 anni

News Cinema

Il 1986 è stato un anno di cinema molto prolifico, ricco di capolavori di genere e grandi opere d'autore. Ecco cinque titoli in streaming usciti 35 anni fa.

Nel 1986 sono usciti una serie di film fondamentali per definire quel decennio di cinema americano e internazionale. Selezionare la nostra solita lista di cinque film in streaming per raccontare quelli che compiono 35 anni non è stata di certo impresa facile: basta pensare che dalla cinquina sono rimasti fuori titoli come Platoon di Oliver Stone (che vinse l’Oscar per il miglior film), Camera con vista di James Ivory, Stand By Me di Rob Reiner, Il colore dei soldi di Martin Scorsese, La famiglia di Ettore Scola e non pochi altri titoli di grande rilievo. I prossimi titoli che leggerete sono quelli che probabilmente, o almeno secondo noi, sono nel tempo diventati maggiormente iconici, entrando nell’immaginario collettivo in particolar modo del genere di appartenenza. Buona lettura.

Cinque grandi film che compiono 35 anni

Aliens - Scontro finale

L’incontro tra fantascienza e action orchestrato da James Cameron non ha precedenti nella storia del cinema di genere, almeno non a questo livello. Capitanato da una Sigourney Weaver perfetta (nomination all’Oscar come miglior attrice, prima donna per una pellicola sci-fi) Aliens - Scontro finale è il sequel che tutti vorremmo: capace di raccogliere l’eredità del capolavoro di Ridley Scott e reinterpretarla facendola propria. Un film magnifico, entusiasmante e spaventoso. Storia, personaggi e messa in scena che si compenetrano a formare un unicum irriproducibile. Disponibile su CHILI, TIMVision, Disney +.

Grosso guaio a Chinatown

Il fantasy folle e iconoclasta diretto da John Carpenter ci propone il camionista sbruffone Kurt Russell vedersela con fantasmi, leggende orientali, belle donne dagli occhi azzurri e un mostro seriamente spaventoso. Grosso guaio a Chinatown è un calderone impazzito e assolutamente divertente, zeppo di trovate di regia ed effetti speciali senza precedenti nella filmografia del grande autore. Uno dei suoi titoli più amati e liberi, diventato oggetto di culto col passare degli anni poiché all’epoca non ebbe dal pubblico il riconoscimento che meritava. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video, NOW, Disney +.

Labyrinth - Dove tutto è possibile

Dal genio intramontabile di Jim Henson una favola dark piena di pupazzi straordinari e ambientazioni iconiche. La giovane e indifesa Jennifer Connelly viene catapultata in un universo fantastico che solo il papà dei Muppets poteva creare con tale cura, passione e grandezza immaginifica. Labyrinth - Dove tutto è possibile possiede poi uno dei più grandi e carismatici villain della storia del cinema degli anni ‘80, nulla di meno che il “Duca Bianco” David Bowie. Film epocale e senza tempo, da rivedere ogni volta col cuore in gola. Immaginazione al potere. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Netflix.

La mosca

Mai la metamorfosi - fisica e psicologica - era stata portata sul grande schermo con tale potenza espressiva. Nemmeno dallo stesso David Cronenberg, maestro nel rappresentare il cambiamento che distrugge l’umanità del singolo individuo. La mosca trascende l’horror stesso per farsi parabola umana struggente e insostenibile. Jeff Goldblum è protagonista sontuoso, Geena Davis e John Getz comprimari altrettanto efficaci. Tragedia di enorme spessore drammatico. Finale indimenticabile. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Amazon Prime Video, NOW, Disney +.

Sacrificio

L’ultimo grande capolavoro targato Andrej Tarkovskij possiede una messa in scena che si fa summa di tutte le precedenti teorizzazioni dell’autore, arrivando a momenti estetici incredibili. Il rogo della casa che si fa metafora del sacrificio stesso è una scelta visivamente indimenticabile. Vincitore del Gran premio della Giuria a Cannes, Sacrificio è un film premonitore e doloroso, che adopera un ritmo di narrazione interna tanto scandito quanto preciso per testimoniare lo stato interiore dei personaggi. Nel cast un grandioso Erland Josephson, attore feticcio di un altro maestro quale era Ingmar Bergman. Disponibile su Amazon Prime Video.