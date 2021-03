I grandi film in streaming che compiono quarant'anni nel 2021

News Cinema

In streaming potete trovare quasi tutti i migliori film del 1981, da I predatori dell'arca perduta a Un lupo mannaro americano a Londra e moltissimi altri.

Il 1981 è stato senza dubbio un anno di grande cinema, ricco di film che sono entrati di diritto nella storia della Settima Arte. Basta pensare che nel decidere quali titoli inserire nella solita cinquina abbiamo dovuto (per ragioni diverse e non necessariamente dovute alla qualità intrinseca dei titoli stessi) lasciare fuori grandi opere quali ad esempio 1997: Fuga da New York di John Carpenter, Gli anni spezzati di Peter Weir, La casa di Sam Raimi, U-Boot 96 di Wolfgang Petersen, Sul lago dorato di Mark Rydell, Reds di Warren Beatty, Excalibur di John Boorman e addirittura il vincitore dell'Oscar per il miglior film Momenti di gloria di Hugh Hudson, tanto per citare alcuni tra i maggiormente noti. Eccovi dunque i migliori (per noi) cinque film in streaming che compiono quarant’anni nel 2021. Buona lettura.

I migliori film in streaming usciti nel 1981

Un lupo mannaro americano a Londra

Soltanto il genio di John Landis poteva mescolare con tanta efficacia l’horror alla commedia satirica che sbeffeggia le differenze culturali e sociali tra americani e britannici. Un lupo mannaro americano a Londra spaventa come pochi altri film sui licantropi, diverte con trovate dallo humour nero e tagliente, elettrizza nelle scene in cui il trucco incredibile di Rick Baker (premio Oscar) porta alla trasformazione del protagonista nel mostro. Il miglior film del 1981 di gran lunga secondo noi, non ce ne vogliano quelli che vengono dopo...Disponibile su Google Play, Apple Itunes, TIMVision, Amazon Prime Video.

I predatori dell’arca perduta

Indiana Jones e i Predatori dell'Arca Perduta: Il Trailer Ufficiale del Film - HD

Il primo episodio delle avventure di Indiana Jones è semplicemente Steven Spielberg al suo meglio, quello che vuole omaggiare il cinema del passato e divertirsi insieme ai suoi amati spettatori. I predatori dell’arca perduta è il film che vogliamo sempre rivedere, portentoso nel ritmo e sfacciato nella linea narrativa. Harrison Ford nei panni di Indy è giustamente diventato una leggenda. Quattro Oscar più la nomination per film e regia. E con un po’ di sforzo di immaginazione da parte dell’Academy anche queste due statuette sarebbero potute arrivare...Disponibile su Rakuten TV, Chili, Google Play, Apple Itunes, Netflix, Amazon Prime Video.

Strade violente

L’esordio alla regia del grande Michael Mann è probabilmente il migliore del decennio, un thriller rallentato e malinconico dove la tensione è costruita attraverso le attese, i silenzi, fino all’esplosione nella grandiosa sequenza finale. Strade violente ha già tutto quello che poi verrà reso ammirevole nei film successivi del’autore. James Caan al suo meglio e una dolorosa Tuesday Weld. Cinema di spessore e forma cinematografica elevatissima. Disponibile su NOW TV.

La cruna dell’ago

Dal capolavoro letterario di Ken Follett un adattamento cinematografico di rarissima potenza emotiva. Un cineasta troppo spesso dimenticato come Richard Marquand mette al servizio di un grandioso Donald Sutherland una spy-story elegante e impregnata di enorme tensione narrativa. La cruna dell’ago è uno dei migliori thriller degli anni ‘80, che sfrutta le ambientazioni al meglio e immerge lo spettatore in atmosfere dense di pathos. Da riscoprire per ammirare il grande protagonista in una delle sue leggendarie interpretazioni. Disponibile su NOW TV.

Diritto di cronaca

L’afflato civile di Sidney Pollack in una storia che racconta quanto il potere dei mass media possa essere dannoso se adoperato al suo peggio. Nel ruolo del protagonista/vittima un Paul Newman asciutto e preciso come mai in precedenza, affiancato da una Sally Field melliflua e dal grande caratterista Bob Balaban. Diritto di cronaca è un film assolutamente contemporaneo, che potrebbe essere importante oggi come lo era stato all’epoca. Da riscoprire per meditarci sopra. E molto...Disponibile su Rakuten TV, Chili, Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video.