I Goonies torna nei cinema italiani dopo 35 anni, rimasterizzato in versione 4K!

News Cinema

Grazie a Warner Bros. il film culto sarà di nuovo nelle nostre il 9 e 10 dicembre prossimi.

I Goonies, il film culto per più generazioni di adolescenti, ma soprattutto per quelli che oggi hanno tra i 45 e i 50 anni, torna al cinema, anche in Italia.

Quasi 35 anni dopo la sua prima uscita, il film di Richard Donner sarà di nuovo nelle sale italiane per soli due giorni, il 9 e 10 dicembre prossimi, in versione rimasterizzata 4K, grazie a Warner Bros. Pictures.



I Goonies: Il trailer originale del film

Per quei pochi che non conoscono il film, nato da un'idea di Steven Spielberg e scritto da Chris Columbus, racconta di una banda di piccoli eroi lanciata in un’avventurosa ricerca ricca di imprevisti che superano la più fervida immaginazione. Seguendo una misteriosa mappa del tesoro fino a giungere in uno spettacolare regno sotterraneo pieno di passaggi tortuosi, trappole esplosive e vecchie navi pirata colme di dobloni d’oro, i ragazzi cercano di sfuggire a una famiglia di goffi e cattivi soggetti e a un mostro gentile con una faccia tale da far intenerire solo sua madre. Un'avventura per tutta la famiglia, dall’inizio alla fine delle innumerevoli peripezie.

Tra i protagonisti del film c'era un gruppo di giovanissimi, alcuni dei quali diventati negli anni degli attori affermati, come Josh Brolin e Sean Astin, altri caduti in disgrazia per motivi personali come Corey Feldman. Accanto a loro gli adulti Joe Pantoliano e la difficilmente dimenticabile Anne Ramsey, ovvero Mamma Fratelli.