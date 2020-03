I Golden Globe fissano nuove regole di selezione dei film per il premio in questo difficile periodo

News Cinema

Nel tentativo di tamponare una situazione di cui ancora non si conosce l'evoluzione, l'associazione stampa estera di Hollywood cambia le modalità di presentazione.

L'attuale, devastante situazione di pandemia che ha bloccato tutti i settori produttivi, ha ferito gravemente anche il cinema. Festival, uscite, lavorazioni... tutto bloccato o rimandato, e ovviamente anche i premi devono tenerne conto, soprattutto per quanto riguarda la distribuzione. I primi ad annunciare le nuove regole in vista dell'emergenza sono stati i membri dell'Associazione Stampa Estera di Hollywood (HPFA), che assegna i Golden Globe e che hanno già preso provvedimenti per i premi del 2021.

In precedenza, i film in lingua inglese dovevano essere proiettati per tutti i membri della HFPA in un cinema di Los Angeles prima dell'uscita o al massimo una settimana dopo. Ora devono essere i distributori a contattare l'associazione per organizzare una proiezione almeno una settimana dopo l'uscita. Inoltre per la stessa data devono fornire un link o un dvd. Ma, dal momento che i cinema sono chiusi, si è reso necessario un ulteriore cambiamento:

"I film che sarebbero dovuti uscire a Los Angeles nel periodo tra il 15 marzo e il 30 aprile 2020 (periodo soggetto a possibili cambiamenti ed estensioni) possono essere distribuiti prima in formato televisivo (streaming, tv via cavo, digitale terrestre) ed essere ancora eleggibili per i Golden Globe (i film possono continuare a uscire anche nella tv pay-per-view o in download digitale). Il comitato che si occupa della selezione dei film considererà la sospensione di queste regole caso per caso quando si compilerà la lista in autunno".

Ad esempio, per citarne uno, Trolls World Tour, che verrà distribuito il 10 aprile in digitale, potrà ancora concorrere ai Golden Globe. Non si sa ancora quali saranno le decisioni dell'Academy of Motion Picture Arts and Sciences che assegna gli Oscar, ma è probabile che vengano annunciate presto visto che all'inizio del mese un comunicato ufficiale aveva annunciato che si stavano prendendo in considerazione i cambiamenti necessari, valutando lo stato di attuale incertezza. Quanto ai Golden Globe non è ancora stata comunicata la data ufficiale della cerimonia, ma dovrebbe essere, secondo molti, il 10 gennaio 2021.