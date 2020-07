I Golden Globe fissano le date per l'edizione 2021 nel pieno della pandemia

News Cinema

Nonostante il coronavirus negli Stati Uniti non sembra dare tregua, la stampa estera a Hollywood decide le date dei prossimi Golden Globe Awards.

Mentre in molte parti degli Stati Uniti la pandemia è ancora in crescita, se non fuori controllo, la Hollywood Foreign Press Association, la stampa estera accreditata a Los Angeles, ha annunciato le date chiave per le votazioni della 78° edizione di Golden Globe. La cerimonia sarà condotta ancora da Tina Fey e Amy Poehler e si terrà domenica 28 febbraio 2021, spostata di quasi due mesi rispetto alla consueta collocazione di inizio gennaio in seguito proprio alle incertezze legate alla pandemia.

Rimane però un punto interrogativo bello grosso, che incombe sulla prossima edizione. Si farà dal vivo, con gli attori che al solito si presteranno a incontri e smancerie con la manciata di giornalisti internazionali votanti, intorno ai 90? Quello che è chiaro, per ora, è che potranno partecipare i film usciti nel corso non di dodici, ma di quattordici mesi, dal 1 gennaio 2020 al 28 febbraio 2021, con gli Oscar che verranno consegnati il 25 aprile 2021 e avranno una strategia simile, accogliendo film usciti anche a gennaio e febbraio.

In più verranno accettati anche titoli presentati in streaming, vista la difficoltà di uscire nelle sale fisiche. Le nomination verranno annunciate il 3 febbraio 2021.