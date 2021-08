I giorni dell'abbandono, Natalie Portman lascia il progetto dal romanzo di Elena Ferrante

News Cinema

A sorpresa, Natalie Portman ha lasciato l'adattamento in lingua inglese di I giorni dell'abbandono di Elena Ferrante: l'HBO ha addirittura cancellato in toto il progetto del film.

Doccia fredda, anzi ghiacciata, per i fan di Elena Ferrante in attesa dell'adattamento in lingua inglese del suo "I giorni dell'abbandono", che doveva essere interpretato e coprodotto da Natalie Portman, in un lungometraggio esclusivo per la HBO Films. Natalie Portman ha infatti lasciato il progetto a sorpresa, dopo che il suo coinvolgimento l'aveva fatto decollare ad aprile. Non sono molto chiare le ragioni dietro alla mossa dell'attrice, che comunque rimane legata alla miniserie Lady in the Lake per Apple TV+, al fianco di Lupita Nyong'o, senza dimenticare il suo ritorno nel Marvel Cinematic Universe con Thor: Love and Thunder, in arrivo nel maggio 2022.

L'uscita di Natalie Portman ha spinto la HBO a cancellare il film del tutto, senza dare un'altra chance alla sceneggiatrice e regista Maggie Betts e al resto del cast già scritturato, Rafe Spall e Mary Louise-Parker, magari offrendo il lavoro a un'altra protagonista. Verrebbe da dedurne che la Portman avrebbe contribuito in maniera non indifferente al budget di produzione. Il comunicato ufficiale della HBO recita quanto segue:

A causa di imprevedibili ragioni personali, Natalie Portman è uscita da Days of Abandonment della HBO Films, prima dell'inizio delle riprese. Sfortunatamente, la produzione non andrà avanti. Siamo molto dispiaciuti di non poter portare questa bellissima storia sullo schermo, con la nostra talentuosa regista e sceneggiatrice e con il cast. Ringraziamo sinceramente il nostro cast, i produttori e la troupe per tutta la loro passione e il loro duro lavoro.