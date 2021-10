News Cinema

I giganti: una clip in anteprima del film di Bonifacio Angius, al cinema dal 21 ottobre

La redazione di Comingsoon.it di 19 ottobre 2021 6

Presentato con applausi allo scorso Locarno Film Festival, I giganti di Bonifacio Angius è in arrivo in sala dal 21 ottobre. Vi presentiamo una clip in anteprima.