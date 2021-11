I fratelli De Filippo: il trailer del film di Sergio Rubini su Eduardo, Peppino e Titina

News Cinema

Il film sarà nelle sale italiane il 13, 14 e 15 dicembre 2021 distribuito da 01 Distribution. Ecco il trailer di I fratelli De Filippo

Dopo il Natale in Casa Cupiello di Edoardo De Angelis (che all'imminente Festival di Torino presenterà anche le sue versioni di Sabato, domenica e lunedì e di Non ti pago), e dopo il Qui rido io di Mario Martone che raccontava le loro origini e il loro genitore Eduardo Scarpetta, la famiglia De Filippo torna protagonista sul grande schermo con I fratelli De Filippo, il film di Sergio Rubini che sarà nei cinema italiani come evento il 13, 14 e 15 dicembre 2021, distribuito da 01 Distribution, e di cui vi mostriamo il primo trailer.

Nato da un soggetto e una sceneggiatura firmate da Rubini con Carla Cavalluzzi e Angelo Pasquini, il film vede protagonisti Mario Autore, Domenico Pinelli, Anna ferraioli Ravel, Biagio Izzo e Susy Del Giudice, con la partecipazione di Marisa Laurito, Marianna Fontana, Maurizio Casagrande, Giovanni Esposito, Nicola Di Pinto, Augusto Zucchi, Lucianna De Falco, Maurizio Micheli, Vincenzo Salemme e Giancarlo Giannini.

I fratelli De Filippo: il trailer ufficiale