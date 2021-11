I fratelli De Filippo: il film di Sergio Rubini al cinema il 13, 14 e 15 dicembre

News Cinema

I fratelli de Filippo, che è diretto da Sergio Rubini e si sofferma sull'infanzia e la giovinezza di Eduardo, Titina e Peppino, sarà in sala il 13, 14 e 15 dicembre, distribuito da 01 Distribution.

I Fratelli De Filippo, nuovo film da regista di Sergio Rubini, sarà nelle sale cinematografiche il 13, 14 e 15 dicembre, per portarci nel mondo dei giovani Eduardo, Titina e Peppino De Filippo, raccontati dall’infanzia fino a alla formazione della compagnia del Teatro Umoristico I De Filippo. Inizialmente il regista aveva pensato a una serie tv, poi ha concentrato le vicende del magnifico trio napoletano in un film di 142 minuti.

Ne I fratelli De Filippo recitano Mario Autore (Eduardo), Domenico Pinelli (Peppino) e Anna Ferraioli Ravel (Titina). Il ruolo di Eduardo Scarpetta, padre naturale dei tre fratelli, è interpretato da Giancarlo Giannini, mentre suo figlio Vincenzo ha il volto di Biagio Izzo.

Sergio Rubini è sempre stato un fan dei De Filippo e in particolar modo di Eduardo, che ebbe la fortuna di vedere, al Teatro Piccinni di Bari negli anni '60, in "Sabato, domenica e lunedì". Con il suo film i regista ha voluto restituire al pubblico un racconto inedito su Peppino, Eduardo e Titina, tirandoli fuori dalla naftalina e togliendo loro di dosso la "polvere del mito". I suoi tre teatranti sono diventati così ragazzi pieni di entusiasmo, cresciuti all'ombra di un genitore ingombrante che non li ha mai riconosciuti e tenuti uniti da una madre amorevole e forte. Il film può contare anche su una bella fotografia e un'ottima ricostruzione d'ambiente.

Il manifesto ufficiale de I Fratelli De Filippo

De I fratelli De Filippo, che è distribuito da 01 Distribution e scritto da Rubini insieme a Carla Cavalluzzi e Angelo Pasquini, è arrivato proprio oggi il manifesto ufficiale, su cui naturalmente campeggiano i tre protagonisti. Ovviamente ve lo facciamo vedere, rinfrescandovi prima la memoria con la sinossi ufficiale del film.

È l'inizio del Novecento, i tre fratelli Peppino, Titina ed Eduardo, vivono con la bella e giovane madre, Luisa De Filippo. In famiglia un padre non c’è, o meglio si nasconde nei panni dello "zio" Eduardo Scarpetta, il più famoso, ricco e acclamato attore e drammaturgo del suo tempo. Scarpetta, pur non riconoscendo i tre figli naturali, li ha introdotti fin da bambini nel mondo del teatro. Alla morte del grande attore, i figli legittimi si spartiscono la sua eredità, mentre a Titina, Eduardo e Peppino non spetta nulla. Ai tre giovani, però, “zio” Scarpetta ha trasmesso un dono speciale, il suo grande talento, che invece non è toccato al figlio legittimo Vincenzo, anche lui attore e drammaturgo, diventato titolare della compagnia paterna. Il riscatto dalla dolorosa storia familiare passa per la formazione del trio De Filippo, sogno accarezzato per anni da Eduardo e dai suoi fratelli e finalmente realizzato, superando difficoltà e conflitti. Quella dei De Filippo è la storia di una ferita familiare che si trasforma in arte. E di tre giovani, che, unendo le forze, danno vita a un modo del tutto nuovo di raccontare la realtà con uno sguardo che arriva fino al futuro.