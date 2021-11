I Foo Fighters protagonisti della commedia horror Studio 666

News Cinema

Nel 2022 troveremo la band dei Foo Fighters al completo nell'horror comedy Studio 666. I dettagli del progetto.

Una vera e propria sorpresa attende i numerosissimi fan dei Foo Fighters, la band di Dave Grohl, di cui è stato annunciato un progetto cinematografico in cui li vedremo in azione l'anno prossimo. Si tratta della commedia horror Studio 666, di cui più sotto potete vedere il poster. Del resto horror e rock sono un connubio già rodato per cui ci aspettiamo molto da questa incursione della band nel nostro genere preferito.

I Foo Fighters al cinema

Oltre a Dave Grohl, nel film appariranno i restanti membri della band, inclusi Taylor Hawkins, Nate Mendel, Pat Smear, Chris Shiflett e Rami Jaffee, che saranno affiancati dagli attori Whitney Cummings, Leslie Grossman, Will Forte, Jenna Ortega e Jeff Garlin. Studio 666 è diretto da BJ McDonnell e uscirà nei cinema americani il 25 febbraio 2022.

Dopo decenni di assurdi video musicali e numerosi documentari musicali all'attivo - ha dichiarato Grohl - è arrivato finalmente il momento di andare un passo oltre: un lungometraggio horror comedy. Come la maggior parte delle cose dei Foo Fighters, è iniziato con un'idea improbabile che è diventata qualcosa di molto più grande di quanto avremmo potuto immaginare. Girato nella stessa casa dove abbiamo registrato il nostro ultimo album, "Medicine at Mignight" (vi avevo detto che era stregata!), abbiamo voluto ricatturare la classica magia dei nostri film rock and roll preferiti, ma con qualcosa di diverso: del gore spassoso che spacca (il gioco di parole originale è con Rocks, ndr). E ora, con l'aiuto di Tom Ortenberg e della squadra dell'Open Road Films possiamo finalmente rivelare il segreto meglio tenuto degli ultimi due anni. Preparatevi a ridere, gridare e sbattere la testa nel popcorn. Studio 666 vi farà uscire di testa.

La trama di Studio 666

In Studio 666, la leggendaria rock band Foo Fighters si trasferisce in una villa di Encino, intrisa di macabre storie del rock and roll, per registrare il suo decimo album. Una volta dentro, Dave Grohl si trova alle prese con forze soprannaturali che minacciano sia il completamento dell'album che la vita dei membri della band.