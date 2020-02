I fiumi di porpora: la spiegazione della complicata trama del film

News Cinema

Tratto dal romanzo di Jean-Christophe Grangé e diretto da Mathieu Kassovitz, il thriller I fiumi di porpora ha una trama piuttosto contorta che possiamo leggere sviluppata in ordine cronologico.

Tratto dal romanzo omonimo Les Rivières Pourpres di Jean-Christophe Grangé che ha scritto la sceneggiatura insieme al regista Mathieu Kassovitz, I fiumi di porpora del 2000 è un thriller francese di grande qualità estetica e narrativa. Angosciante e raccapricciante, la storia si ambienta nell'Alta Savoia sulle alpi francesi ed è raccontata dai punti di vista del commissario parigino Niémans (interpretato da Jean Reno) e del detective della polizia locale Kerkerian (interpretato da Vincent Cassel). Anche a film finito, mentre scorrono i titoli di coda, la trama de I fiumi di porpora può lasciare qualche dubbio per via della trama complicata. Qui sotto trovate l'esposizione dei fatti in ordine cronologico, dopo la ricostruzione del puzzle da parte dei due poliziotti.

Negli anni 70, tre professori dell'Università di Guernon sostengono l'eugenetica, la controversa teoria che cerca di migliorare la specie umana di generazione in generazione distinguendo i caratteri ereditari in eugenici e disgenici (favoreli o sfavoreli). come si fa per le piante e gli animali. In segreto, Caillois, Sertys e Chernezé passano alla pratica e scambiano alla nascita i figli dei docenti universitari con quelli dei contadini montanari. In una comunità come quella in cui vivono, tradizione vuole che gli insegnanti si sposino tra loro così come fanno i montanari. I professori pensano che incrociando i codici genetici, le capacità intellettuali delle future generazioni combinarsi con le proprietà fisiche di chi vive e lavora all'aria aperta.

La loro idea procede secondo i piani fino a quando gli Hérault, una coppia di montanari, dà alla luce le gemelle Judith e Fanny. Sertys scambia soltanto una delle due neonate. Qualche anno più tardi, tornando nella cittadina e vedendo una bambina identica a sua figlia, la madre scopre il diabolico piano. La donna prende la bambina, Judith, e con lei fugge verso Sarzac. Per depistare Sertys e Caillois che la stanno braccando, taglia un dito della bambina inscenando un incidente. I due lo trovano e si convincono la bambina sia morta. La madre si rifugia in un convento, mentre Judith cresce insieme alla sorella gemella Fanny.

Anni più tardi, le due sorelle venogno a conoscenza di tutta la storia. Caillois e Sertys sono morti da tempo, ma i loro figli sono, come da tradizione, membri del comitato universitario. Le ragazze uccidono brutalmente Remy Caillois, il primo cadavere rinvenuto sul fianco della montagna. Il figlio di Sertys capisce che si tratta di qualcosa legata ai progetti del padre e nottetempo va a Sarzac a profanare la tomba di Judith per avere la certezza che il suo cadavere sia all'interno. Ma la tomba che avrebbe dovuto ospitare le ossa della bambina morta in un incidente d'auto anni prima, è vuota. È lui che si intrufola nella scuola elementare rubando fotografie e documenti in cerca di altre prove sulla bambina. Judith e Fanny proseguono la loro operazione di vendetta e tortura, uccidendo Sertys figlio e il vecchio Chernezé, prima che Niémans e Kerkerian possano intervenire.

Ricostruendo pezzo per pezzo tutta la storia, i poliziotti si mettono sulle tracce delle gemelle trovandole in cima al ghiacciaio che sovrasta la valle e le fermano prima che facciano denotare un congegno esplosivo e provocare la valanga che seppellisca la cittadina e quell'università che loro disprezzano.