I Film su Prime Video ad aprile 2021: Senza rimorso, Governance e Cosmic Sin

Su Prime Video questo mese sono previsti quattro film esclusivi del servizio streaming di Amazon: Senza rimorso, Governance, Cosmic Sin e Alice & Peter, ma arrivano anche i Robocop, Hobbs & Shaw e molto altro.

Amazon Prime Video nel mese di aprile 2021 nell'ambito dei lungometraggi offrirà quattro esclusive più un ricco elenco d'archivio, che comprende qualche recupero interessante. Andiamo per ordine, partendo appunto dalle esclusive e dagli Amazon Originals.

Prime Video ad aprile 2021, i film Amazon Originals e le esclusive

Il pezzo grosso del mese su Amazon Prime Video, in ambito filmico, è senza dubbio l'Amazon Original Senza rimorso con Michael B. Jordan, diretto dal nostro Stefano Sollima: si tratta di un adattamento dall'opera spionistica di Tom Clancy, dedicata al personaggio di John Clark, esperto Navy Seal che si lancia nella vendetta contro dei soldati russi, i quali per una rappresaglia gli hanno ucciso la moglie incinta. Indagando, scopre una cospirazione che potrebbe portare a una guerra mondiale. Nel cast anche Jamie Bell. Senza rimorso sarà sul servizio dal 30 aprile.

Dal 12 aprile Governance - Il prezzo del potere è un thriller italiano con Massimo Popolizio e Vinicio Marchioni: dopo l'abbandono di una multinazionale del petrolio a causa di un'inchiesta per corruzione, Renzo pianifica la vendetta verso una giovane collega che l'avrebbe tradito.

Dal 14 aprile il fantascientifico Cosmic Sin colloca Bruce Willis e Frank Grillo in una task force che deve impedire un conflitto con una razza aliena, prima che sia troppo tardi.

Il fantasy Alice e Peter, dal 22 aprile, presuppone che Alice e Peter Pan siano stati inizialmente fratelli, forzatamente catapultati a Londra dopo anni idilliaci passati in una residenza di campagna: i bambini vogliono vendere i cimeli di famiglia per salvare i loro cari dalla bancarotta, ma diverse avventure nella capitale cambieranno per sempre le loro vite. Nel cast del film di Brenda Chapman, già regista di film animati come Il principe d'Egitto e Brave, c'è anche Angelina Jolie.



Amazon Prime Video ad aprile 2021, i film classici in arrivo sul servizio

Chi ama gli anni Ottanta (e i primi Novanta) non potrà negarsi un riattraversamento della trilogia di Robocop, perché i primi tre capitoli arrivano tutti su Amazon Prime Video a partire dal 1° aprile. C'è comunque una rappresentanza del cinema hollywoodiano più recente, perché dal 3 aprile sarà la volta dello spin-off Fast & Furious: Hobbs & Shaw con Jason Statham e Dwayne Johnson. Se poi vi va di recuperare il Godzilla di Roland Emmerich, il lucertolone porterà il panico in città a partire dal 5 aprile.



