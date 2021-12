I film in streaming per chi ama la neve. Ma attenzione...

News Cinema

L'inverno è alle porte! Vi proponiamo cinque titoli in streaming che hanno come ambientazione principale i paesaggi innevati. Ma non è tutto candido quel che sembra...

Questo approfondimento avremmo potuto intitolarlo “Neve rosso sangue”. Abbiamo infatti scelto cinque film in streaming in cui l’ambientazione invernale, le sterminate distese bianche e la sensazione di isolamento sono scenario perfetto per storie dall’impatto forte, se non addirittura estremo. Il contrasto tra la stilizzazione visiva che la neve può offrire e la forza drammatica degli eventi narrati ha permesso a questi cineasti di creare cinema di spessore, in molti casi enorme. Senz’altro indugio vi lasciamo dunque a quelli che secondo noi sono i migliori lungometraggi che hanno come ambientazione principale e metaforica il tranquillo (solo in superficie…) bianco di una distesa innevata. Buona lettura.

Shining (1980)

Shining: Trailer Ufficiale Italiano - Extended Edition

Non potevamo che cominciare dal capolavoro diretto da Stanley Kubrick, studio estremo della mente umana sottoposta a una condizione di isolamento. L’Overlook Hotel circondato dal nulla bianco e infinito diventa teatro sanguinoso delle gesta di un Jack Nicholson al meglio delle sue incredibili capacità di istrione. È lui il demone fatto uomo di Shining, film la cui messa in scena riscrive le coordinate del genere e del cinema più in generale. Impossibile arrivare alle vette raggiunte da questo horror ispirato dal romanzo di Stephen King. Non ci sarà un altro Shining. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Infinity +, Apple Itunes, TIMVision, Amazon Prime Video.

La cosa (1982)

Altro titolo imprescindibile, il capolavoro diretto da John Carpenter sotto molti punti di vista si fa ancora più radicale di quello di Kubrick: in questo caso infatti il Male si manifesta come doppio dell’essere umano stesso, ne assume forma e sembianze per decomporle scena dopo scena in un orrore estetico mai visto in precedenza. La cosa risulta un film troppo avanti coi tempi, disperato nel messaggio e raccapricciante nella messa in scena. Kurt Russell guida un cast di attori perfetti per un’opera ancora oggi difficile da vedere, troppo soffocante e senza compromessi per essere acquisita in pieno dalla mente dello spettatore. Eppure un lungometraggio imprescindibile. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Apple Itunes, Amazon Prime Video.

Fargo (1996)

Fargo: Il Trailer della versione in 4k per il 25esimo anniversario del Film - HD

I paesaggi innevati diventano nel film dei fratelli Coen la cornice perfetta per un thriller raggelato e surreale, dove i “cattivi” credono follemente nella logica di azioni criminali mentre il poliziotto protagonista - un’impareggiabile Frances McDormand - si affida al semplice buon senso. Fargo ancora oggi disorienta, diverte, raggela con scene di cinema bellissime e inquietanti. Oscar per l’attrice protagonista e la sceneggiatura originale. Uno dei tanti teoremi geometrici e insieme “aperti” realizzati da Joel e Ethan, coppia unica nella storia del cinema americano. Disponibile su Rakuten TV, Apple itunes, NOW.

The Big White (2005)

Un film che deve molto a Fargo, che ne accentua la dimensione parossistica in maniera intelligente e precisa. Robin Williams è protagonista frizzante di una commedia noir enormemente sottovalutata, che vede nel proprio cast anche Holly Hunter e Woody Harrelson. The Big White spruzza salsa di pomodoro e macchia il bianco candido consentendo allo spettatore risate tanto liberatorie quanto macabre. Momenti di ottimo cinema di genere per un titolo assolutamente da riscoprire. Disponibile su Infinity +, Amazon Prime Video.

I segreti di Wind River (2017)

Chiudiamo col magnifico esordio alla regia di Taylor Sheridan, un thriller infuocato e rarefatto che vede Jeremy Renner ed Elizabeth Olsen sulle tracce degli assassini di una giovane donna appartenente a una tribù di nativi americani. I segreti di Wind River è costruito su personaggi dolorosi, il cui peso drammatico è quanto di meglio il cinema americano ha prodotto negli ultimi anni. Scene di bellezza naturale potenza espressiva per un film a tratti straziante. Il genere elevato al massimo della propria forma artistica. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, TIMVision, Amazon Prime Video.