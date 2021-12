I film in streaming che renderanno migliore il vostro Natale

News Cinema

Abbiamo selezionato cinque titoli in streaming che parlano del Natale in maniera non sempre convenzionale...

Il Natale è ormai alle porte, e non potevamo di conseguenza esimerci dal consigliarvi cinque film in streaming che più o meno direttamente affrontano il tema delle festività…a modo loro. Abbiamo mescolato serio e faceto, cinema “alto” e opere dissacranti, interpretazioni di classici e lungometraggi che, a modo loro, classici lo sono diventati grazie alla qualità intrinseca. Eccovi dunque i prodotti che secondo noi dovreste guardarvi a Natale, scegliendo a seconda del vostro stato d’animo. Buona lettura.

Cinque film in streaming che potreste gustarvi a Natale

La vita è meravigliosa

Gremlins

The Family Man

Babbo bastardo

A Christmas Carol

La vita è meravigliosa (1946)

Non potevamo che partire dal grande classico diretto da Frank Capra, con protagonista un James Stewart impagabile, al meglio delle sue immense potenzialità di attore drammatico. La vita è meravigliosa si dipana come una grandiosa operetta morale, scritta sfruttando lo spunto fantastico a meraviglia. Momenti emozionanti per un feel-good movie d’altri tempi, che sarebbe bene studiare e “copiare” quando necessario. Film unico. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Amazon Prime Video, NOW.

Gremlins (1984)

Gremlins: Il Trailer Ufficiale del Film - HD

Altro classico del cinema fantastico, ma in salsa speziata nel puro stile del grande Joe Dante. Effetti speciali esplosivi e trucchi meccanici strepitosi per animare i mostriciattoli irresistibili. Gremlins funziona alla perfezione come favola nera per famiglie che preferiscono una serata natalizia diversa e maggiormente corrosiva. Grande film con un sequel forse ancora migliore. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, TIMVision, Amazon Prime Video, NOW.

The Family Man (2000)

The Family Man: Il Trailer Ufficiale del Film

Uno dei migliori film interpretati dal grande Nicolas Cage, quando ancora lavorava in produzioni mainstream. Un’altra operetta morale venata di malinconia e piena di momenti poetici. Nel cast anche una bravissima Tea Leoni. The Family Man intrattiene, fa sorridere e sa stringere il cuore quando serve. Ottimo melodramma fantastico. Disponibile su CHILI, Infinity +, Apple Itunes, Amazon Prime Video, NOW.

Babbo bastardo (2003)

Un Billy Bob Thornton in forma smagliante e scorretto come mai è protagonista di una commedia irriverente e spassosa, che vede protagonista un criminale da strapazzo che si improvvisa Santa Claus nei centri commerciali per poi scassinarli insieme al suo compare. Diretto da Terry Zwigoff, Babbo bastardo diventa un film di culto di inizio millennio, grazie principalmente al suo sfrontato protagonista. Un film che è sempre un piacere proibito rivedere. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, TIMVision, Amazon Prime Video, NOW.

A Christmas Carol (2009)

A Christmas Carol: Il Nuovo Trailer Italiano Ufficiale del Film

La trasposizione in motion capture del classico di Charles Dickens è un film d’animazione straordinario, magnifico nella messa in scena e perfettamente calibrato nella narrazione. Jim Carrey nel ruolo di Scrooge si dimostra ancora una volta un mattatore senza limiti, assecondato da un cast di supporto imbattibile. A Christmas Carol è uno dei film più sperimentali di Robert Zemeckis, e anche uno dei suoi maggiormente riusciti. Da rivalutare senza alcun dubbio, a suo tempo uscì in un fantasmagorico 3D. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, TIMVision, Amazon Prime Video, Disney +.