I figli degli uomini: il film da vedere e commentare insieme giovedì 4 giugno con SimulWatch

Clive Owen è il protagonista di questo thriller distopico diretto dal regista messicano di Roma Alfonso Cuaron. Appuntamento su SimulWatch giovedì 4 giugno alle 20:30.

La visione condivisa di giovedì 4 giugno organizzata dalla redazione di Comingsoon.it su SimulWatch, la nostra app disponibile gratuitamente su Google Play e App Store, è quella diI figli degli uomini, il bellissimo thriller di fantascienza distopica diretto nel 2006 dal regista messicano Alfonso Cuarón e interpretato da Clive Owen, Julianne Moore, Michael Caine, Chiwetel Ejiofor, Charlie Hunnam e tanti altri.

L'appuntamento per vedere tutti insieme I figli degli uomini e commentarlo con amici e familiari, ognuno a casa propria, attraverso la chat di SimulWatch è fissato per giovedì 4 giugno alle 20:30.

Ambientato nel Regno Unito del 2027, in un futuro distopoco dove da oltre diciotto anni non nascono più bambini, e regna l'anarchia. Il Regno Unito è uno dei pochi luoghi al mondo dove esista ancora una parvenza governo e migranti e richiedenti asilo si spostano clandestinamente da un campo all’altro, e l’esercito britannico, sempre più duramente, cerca di governare il flusso di disperati.

Theo è un ex attivista politico dal passato traumatico, che viene contattato da gruppo di terroristi che combattono per i diritti dei migranti, e che gli offrono dei soldi per aiutare una giovane rifugiata a ottenere dei documenti e scortarla verso la salvezza: quella ragazza, scoprirà Theo, è incinta: l'unica donna a esserlo in tutto il mondo.





SimulWatch è la app creata da Coming Soon che è sia motore di ricerca di film all'interno di tutte le piattaforme di streaming legale operanti in Italia, sia una piattaforma attraverso la quale fissare appuntamenti condivisi per la visione di un film e commentarlo attraverso la chat interna con amici, parenti o perfino sconosciuti comodamente dal divano di casa vostra.

Il prossimo appuntamento con la visione condivisa SimulWatch sarà con: Locke.