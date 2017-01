I figli degli uomini, Banksy e i tempi (cupi) che verranno

I figli degli uomini uscì nel 2006. Venne presentato in prima mondiale al Festival di Venezia, nelle nostre sale uscì in novembre mentre negli Stati Uniti venne programmato come bizzarro e un po' cupo film di Natale: coerentemente con la storia che raccontava.

A questo forse sottovalutato film di Alfonso Cuarón, che festeggia quindi quest'anno il suo decimo compleanno, ha dedicato un lungo e interessante articolo la rivista Vulture, costola culturale del New York Magazine, nel quale si ripercorre la storia della realizzazione del film e, soprattutto, se ne celebra l'inquientante attualità.

Ambientato nel 2027, I figli degli uomini viene infatti raccontato come "il film più rilevante del 2016", specchio fedele uno scenario imminente in un mondo dilaniato dalle crisi, dal dramma dei rifugiati, e segnato da eventi catastrofici (nel senso etimologico del termine, ma forse non solo) come la Brexit o l'elezione di Donald Trump.

L'invito è quello di leggere l'articolo, firmato da Abraham Riesman e intitolato "Future Shock"; ma, in attesa che lo facciate, vi segnaliamo solo un curioso retroscena emerso dai racconti di Cuarón.

Il regista messicano, infatti, dopo alcune discussioni con il direttore della fotografia Emmanuel Lubezki, che riteneva fondamentale che ogni singola inquadratura del film contenesse qualche elemento in grando di illustrare lo stato delle cose, a fronte di una sceneggiatura che limitasse al minimo i dialoghi esplicativi sulla natura distopica della storia, aveva pensato di coinvolgere Banksy nella realizzazione del film.

Allora lo street artist dall'identità misteriosa (anche se sono diverse le ipotesi al riguardo, tra cui quella che vuole Robert Del Naja dei Massive Attack celarsi dietro quel nome) non era famoso come oggi, ma già i suoi lavori erano caratterizzati da uno stile e da messaggi che - a pensarci oggi: e basterebbe la recente installazione di Dismaland a dimostrarlo - sarebbero stati perfettamente coerenti col mondo raccontato dal regista messicano ne I figli degli uomini.

Cuarón ebbe un incontro col manager dell'artista in un caffè di Londra, al quale probabilmente l'artista assistette di nascosto, seduto silenziosamente dietro il regista e ascoltando tutta la conversazione: alla fine comunque Banksy decise di non collaborare direttamente al film, ma permise che nei Figli degli uomini apparisse uno dei suoi lavori, il celebre graffito che mostra due bobby londinesi baciarsi, come possiamo vedere in questa scena (al minuto 1).