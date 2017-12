I Fantastici Quattro non andrà alla Disney, nonostante l'acquisto della Fox?

La Disney acquista la 20th Century Fox (news e diritti sportivi esclusi) e tutti i fan dei cinecomic sanno che questo comporterà il ritorno ai Marvel Studios di tutte le proprietà Marvel in licenza alla Fox, cioè l'universo X-Men e derivato Deadpool. Che ne sarà tuttavia dei Fantastici Quattro? La situazione legale di quel marchio in particolare è più complessa: Stan Lee in persona concesse nel 1986 i diritti cinematografici del quartetto alla tedesca Constantin Film.

La licenza rimase in un cassetto per anni, finché la Constantin, per paura di perdere i diritti senza nulla di fatto, "fece il tagliando" all'accordo, chiamando Roger Corman a produrre tra il 1992 e il 1994 in fretta e furia un film mai uscito, The Fantastic Four, un misterioso abominio che hanno visto in pochi e che ha acquistato un alone leggendario con il documentario Doomed: The Untold Story of Roger Corman’s The Fantastic Four.

E' stata anni dopo la stessa Constantin a raggiungere un accordo con la 20th Century Fox per lungometraggi a budget più alto, negoziando un accordo combinato con la Marvel e realizzando I Fantastici 4 (2005), I Fantastici 4 e SIlver Surfer (2007) e Fantastic 4 - I Fantastici Quattro (2015), tutti più o meno male accolti.

Tutto questo per spiegare come la Disney, acquistando la Fox, non si troverà nel pacchetto anche i Fantastici Quattro; nonostante l'intoppo, pare che la Constantin stessa negli ultimi tempi abbia intenzione di sventolare bandiera bianca sulla produzione cinematografica, il che consentirebbe facilmente alla Disney di completare la sua collezione Marvel previo esborso. Per quanto lauta, non sarà di certo una cifra paragonabile a quella che la Casa del Topo sta per elargire alla Fox: si parla di 70 miliardi di dollari...

Nel frattempo, Hugh Jackman si è confidato con Collider: proprio dopo la sua uscita di scena con Logan, ora Wolverine potrebbe finalmente interagire con gli altri personaggi Marvel. Ecco cosa ha detto l'attore:





"E' interessante, per diciassette anni ho continuato a pensare che mi sarebbe tanto piaciuto vedere tipo Iron Man, Hulk e Wolverine insieme. Ogni volta che vedevo un film degli Avengers non avevo problemi a immaginarmi Wolverine lì in mezzo, a prenderli tutti a pugni. Ma mi dicevo: nah, non succederà mai. Poi ho visto le notizie degli ultimi giorni e mi è balenata in testa la possibilità per un attimo, "Fermi tutti!" Solo che, sfortunatamente, io ormai credo di aver già dato. Ma pensando a un altro attore, mi piacerebbe vedere Wolverine lì in mezzo."