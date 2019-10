"I Fantastici 4 potrebbero funzionare come Spider-Man": Matthew Vaughn ha voglia di Marvel

News Cinema

Il regista confida una sua passione in occasione del New York Comic-Con.

In questi tempi dominati dai Cinecomic, oltre che dalla serie televisive, c’è una grande mobilità da parte di registi. Uno particolarmente attivo e poliedrico, spesso attivo fra cinema e fumetti è il britannico Matthew Vaughn. Dalla sua ha l’esperienza di film come Kick-Ass, X-Men: L’inizio, oltre alla serie di The King’s Man, il cui terzo capitolo, Le origini, uscirà nel 2020.

Nel corso del New York Comic-Con ha confidato una passione particolare per un fumetto, I Fantastici 4. Alla domanda su quale serie amerebbe portare avanti per la Marvel non ha avuto dubbi su cosa rispondere. “Ho sempre amato l’idea di fare ‘I Fantastici 4’ nella maniera in cui era scritto originariamente”, ha dichiarato. “È uno dei miei fumetti preferiti e penso realmente che sia una serie grande tanto quanto quella di Spider-Man. Penso che i valori dei due fumetti siano la ragione per cui, da ragazzino, ti immagini parte dei Fantastici 4 o sogni di essere Peter Parker. Per cui, assolutamente sì, la serie dei Fan 4 è una di quelle che mi ecciterebbe di più fare.”

Non solo ha già diretto adattamenti dal mondo dei fumetti, ma ogni volta che si parla di un nuovo progetto DC Comics il nome di Matthew Vaughn è uno di quelli più ricorrenti. Chissà che non si concretizzi in qualche modo questa sua passione, di sicuro i Fantastici 4, ormai tornati all’ovile della Marvel Studio, saranno nei prossimi anni protagonisti di un ennesimo trattamento reboot. In questo sono davvero simili a Spider-Man.