I Fantastici 4, la vecchia Cosa benedice il nuovo film: "In bocca al lupo a tutti!"

Michael Chiklis ha interpretato la Cosa nei primi due film sui Fantastici 4, vent'anni fa. I fan non l'hanno dimenticato, così ha deciso di ringraziarli su X e ha colto l'occasione per benedire il nuovo lungometraggio dei Marvel Studios, al cinema dal 23 luglio.

I Fantastici 4 - Gli inizi è al cinema dal 23 luglio... e ha almeno un fan sicuro: Michael Chiklis, che interpretò Ben Grimm alias La Cosa nei due film dei Fantastici 4 usciti nei primi anni Duemila, in un periodo in cui il genere cinecomic cominciava a salire nelle classifiche del boxoffice, ma non era ancora diventato il fenomeno del Marvel Cinematic Universe post-Iron Man. Come spesso accade, anche film piuttosto criticati all'uscita generano una sorta di legame nostalgico dopo qualche tempo. Michael per esempio ha ricevuto diversi messaggi affettuosi a ridosso dell'uscita della nuova opera dei Marvel Studios, con la quale non ha ovviamente nulla a che fare.

Michael Chiklis alias La Cosa approva a scatola chiusa il nuovo Fantastici 4

Prima di I Fantastici 4 - Gli inizi, prima del reboot fallimentare del 2015, il quartetto di eroi ideati da Stan Lee e Jack Kirby era arrivato al cinema con due film di Tim Story prodotti dalla fu-20th Century Fox: il Marvel Cinematic Universe e gli stessi Marvel Studios non esistevano, la Disney non aveva ancora acquistato la Marvel. Parliamo di I Fantastici 4 (2005) e I Fantastici 4 e Silver Surfer (2007), dove gli eroi erano interpretati da Chris Evans (La Torcia Umana), Ioan Gruffudd (Mister Fantastic), Jessica Alba (la Donna Invisibile) e Michael Chiklis (La Cosa). Per la cronaca, nel primo capitolo appariva anche un Dottor Destino con le fattezze del compianto Julian MacMahon, mentre nel secondo Silver Surfer era Doug Jones. I due film furono accolti in modo piuttosto tiepido, incassando rispettivamente 333 e 300 milioni di dollari, su budget di 100 e 130 (fonte Boxofficemojo): non proprio dei flop, ma nemmeno benedetti dai numeri che una major si aspettava per continuare il discorso, che infatti si interruppe fino al tonfo di Fantastic 4 - I Fantastici 4 del 2015, un lavoro che fece rimpiangere ai fan quei film. Chiklis oggi rimane molto attivo in tv, specie dopo la popolarità che gli ha dato The Shield. L'entusiasmo e la curiosità per il reboot dei Fantastici 4 al cinema ha raggiunto anche lui, che su X ha commentato serenamente: "Voglio ringraziare tutti per l'amore dimostrato verso i Fantastici 4 nell'ultimo paio di mesi, nell'attesa del nuovo film dei F4. A questo proposito, voglio augurare al cast e alla troupe tanta fortuna e successo. Ammiro questi attori e attrici, non vedo l'ora di vedere come si sono avvicinati a questi ruoli iconici."