I Fantastici 4: Gli Inizi, ecco il trailer ufficiale del cinecomic Marvel

Rientrati sotto il controllo della Marvel, i personaggi creati da Stan Lee e Jack Kirby rinascono dalle loro ceneri e iniziano una nuova vita cinematografica in questo film che vedremo al cinema da prossimo 23 luglio. Ecco il primo trailer ufficiale di I Fantastici 4: Gli Inizi.

Prima geniale creazione del grande Stan Lee, apparsi per la prima volta sulle pagine dei fumetti Marvel nel 1961, I Fantastici 4 sono tra i personaggi simbolo del celebre brand di comics, ma per questioni legare al possesso dei diritti di sfruttamento cinematografico non hanno mai fatto finora parte - non tutti e quattro assieme - del Marvel Cinematic Universe.

I precedenti film, infatti, i due realizzati da Tim Story e il reboot firmato da Josh Trank quanche anno dopo, erano infatti targati Fox. Ora (ora che la Disney ha acquisito Fox) le cose sono cambiate.

Dal 23 luglio vedremo nei cinema italiani I Fantastici 4: Gli inizi, il film che porta a nuova vita cinematografica questi personaggi e che è il 37° del Marvel Cinematic Universe (MCU), il primo della cosiddetta "Fase Sei".

Il film è diretto dal Matt Shankman di WandaVision e di Monarch: Legacy of Monsters; a interpretare i quattro supereroi ci sono Pedro Pascal (Reed Richard, alias Mister Fantastic), Vanessa Kirby (sua moglie Susan Storm, ovvero la Donna Invisibile), Joseph Quinn (il di lei fratello Johnny Storm, aka Torcia Umana) e Ebon Moss-Bachrach (Ben Grimm, La Cosa).

I Fantastici 4: Gli Inizi, il primo trailer ufficiale del film