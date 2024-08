I facehugger sono tornati! L'agghiacciante nuovo trailer italiano di Alien: Romulus vi terrà col fiato sospeso

News Cinema

L'attesa per il nuovo capitolo della saga di Alien è gli sgoccioli. Per ingannarla, ecco il nuovo trailer ufficiale italiano. Tra urla di terrore, tensione alle stelle e creature mostruose, i fans del franchise avranno pane per i propri denti!

L'angosciante Alien: Romulus, titolo decisamente insolito per la Disney (che lo distribuisce), arriverà nelle nostre sale il 14 agosto. I fans della saga ideata nel 1979 da Ridley Scott stanno facendo il conto alla rovescia e, nell'attesa, vi presentiamo il nuovissimo trailer ufficiale italiano del film co-scritto (con Rodo Sayagues) e diretto da Fede Alvarez.

Il decimo film del franchise si colloca cronologicamente tra il primo Alien e Aliens - Scontro finale (1986) di James Cameron, entrambi interpretati da un'iconica Sigourney Weaver. La trama vede protagonista la coraggiosa Rain Carradine (Cailee Spaeny). La giovane e il suo equipaggio se la vedranno con gli spaventosi facehugger e un terrificante Xenomorfo adulto, segno che il sequel tornerà alle atmosfere horror delle origini.

A seguire, il nuovo trailer ufficiale italiano, che promette sequenze al cardiopalma (in più frame i protagonisti appaiono terrorizzati e agonizzanti) e ad alto tasso di spettacolarità. Soprattutto, il filmato ci permette di dare un'occhiata più da vicino ai mostruosi e sanguinari alieni che perseguiteranno Rain e i suoi amici.



Alien: Romulus: Il Nuovo Trailer Ufficiale in Italiano del nuovo Film della saga di Alien - HD

Durante il panel di Alien: Romulus al Comic-Con di San Diego, il regista ha svelato che, dove possibile, la produzione ha preferito puntare su effetti artigianali, più che sulla CGI. Non è tutto: le riprese si sono svolte a Budapest seguendo l'arco narrativo - e dunque l'ordine cronologico - delle scene. Pratica decisamente insolita per i prodotti hollywoodiani a grande budget!

È una bella sfida quando ti metti in testa di fare un altro film nel mondo di Alien. Ma di solito la pressione se ne va quando ti guardi intorno e ti rendi conto di dove ti trovi: su una vera colonia Weyland-Yutani, su un set in cui ogni veicolo che si muove è reale, ogni cosa che tocchi è vera, ogni cosa intorno a te è letteralmente incredibile.

E ancora: "Quando c'è stata la prima morte, è stata scioccante per tutti, perché abbiamo detto davvero addio all'attore che 'moriva': sapevamo che non avrebbe avuto altre scene". Completano il cast di Alien: Romulus gli attori David Jonsson (Agatha Christie’s Murder is Easy), Archie Renaux (Shadow and Bone), Isabela Merced (The Last of Us), Spike Fearn (Aftersun) e Aileen Wu.