I delitti della Foresta Nera: cosa c'è da sapere sul thriller tedesco

News Cinema

I delitti della Foresta Nera, lungo e appassionante giallo tedesco del 2019, è interpretato da Jessica Schwarz, Max Von Thun e Rüdiger Vogler.

I delitti della foresta nera è un tv movie giallo tedesco del 2019 diretto da Marcus O. Rosenmüller con Jessica Schwarz, Max Von Thun, Lambert Hamel e il più noto Rüdiger Vogler. Ma anche i tv movie, tradizionalmente considerati “inferiori” rispetto ai film per il cinema, possono riservare sorprese, soprattutto agli appassionati di certi generi narrativi, visto che I delitti della Foresta Nera, che dura ben 178 minuti, viene da un regista e una sceneggiatrice (Anne Tebbe) che hanno adattato in una miniserie di successo i gialli della scrittrice tedesca Nele Neuhaus e conoscono bene la materia che affrontano.

I delitti della foresta nera è incentrato sull'agente Maris Bächle (Schwarz) che col suo nuovo collega, Konrad Diener (Von Thun) viene chiamata a indagare su alcune morti sospette dopo che il corpo di una giovane donna affiora da un lago e si scopre che è la nipote del sindaco di Klosterbach. Attorno al lago c'è un florilegio di antiche leggende che parlano di fantasmi che trascinano al fondo le loro vittime. Maris e Konrad non credono all'idea del suicidio, soprattutto quando un'altra ragazza – che conosceva la prima vittima – precipita nel lago in bicicletta. Tutti gli indizi conducono a un professore di teologia in pensione, Hans Katrein (Vogler), tornato nella sua città della Foresta Nera dopo aver trascorso molti anni all'estero.

Il regista Marcus O. Rosenmüller sull'ambientazione de I delitti della foresta nera

La Foresta Nera è da sempre uno dei luoghi più affascinanti dell'Europa, fino a partire dal nome che la vede scenario ideale di fiabe cupe con streghe e altre creature mostruose. Si trova nella zona sud-occidentale della Germania, nella stato del Baden-Württemberg. Il regista Marcus O. Rosenmüller ne parla in questi termini: “Spesso ha qualcosa di sinistro e cupo. Non ci sono molte zone in Germania dove ci sia un tale isolamento. Quando si entra nella Foresta Nera, è come fare un viaggio in un altro mondo, dove come regista puoi scoprire molte cose sorprendenti”. Quanto alle leggende ambientate nel luogo, nel film “creano soprattutto un'atmosfera mistica. Però non volevamo neanche prenderle troppo sul serio ma affrontarle anche con ironia”.

I protagonisti de I delitti della Foresta Nera