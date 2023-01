I delitti del BarLume: 10 anni di storie, equivoci, vecchietti e nuove risate in arrivo su NOW

News Cinema

Tre nuove storie in arrivo in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW per I delitti del BarLume, che conferma la sua formula di successo all'insegna di simpatia in salsa di spuma e partite a carte. Confermata la squadra ma non mancano i colpi di scena.

Commedia e giallo sullo sfondo di una paesino di provincia, accanite partite a carte, tante prese in giro e un'indagine. I delitti del BarLume festeggiano i dieci anni, un traguardo di rara portata e sicuro successo, con tre nuove storie in arrivo che pur nella continuità della formula e dei personaggi, regalano colpi di scena e qualche inevitabile crisi nella stabilità quotidiana dei bimbi/vecchietti e compagnia.

In esclusiva da lunedì 9 gennaio su Sky Cinema Uno e in streaming solo su NOW , ritorna a popolarsi la spiaggia di Pineta, cittadina immaginaria ormai diventata metropoli dell'immaginario per milioni di appassionati che ritrovano situazioni e personaggi che costituiscono un appuntamento fisso annuale. Quando l'inverno entra nel pieno, niente di meglio di un'anticipazione di agognata e assolata estate insieme agli storici personaggi che hanno reso famoso il BarLume: Filippo Timi veste ancora i panni di Massimo Viviani, Lucia Mascino quelli del Commissario Fusco, Enrica Guidi è la Tizi. Che dire poi dei bimbi, i "vecchini" Alessandro Benvenuti (Emo), Marcello Marziali (Gino), Atos Davini (Pilade), Massimo Paganelli (Aldo), mentre Corrado Guzzanti è Paolo Pasquali, assicuratore di origini venete, e Stefano Fresi è Beppe Battaglia, fratellastro di Massimo.



Indovina Chi?, Resort Paradiso ed E allora zumba!. Sono questi i titoli dei tre nuovi Delitti del BarLume, sempre liberamente ispirati al mondo della serie creata da Marco Malvaldi, edita in Italia da Sellerio Editore. Produzione Sky Original coprodotta con Palomar, sono sempre diretti dall'immarcescibile Roan Johnson, custode della toscanità delle storie e anche produttore creativo de I delitti del BarLume,, quest'anno affiancato da Milena Cocozza, che ha diretto il terzo episodio.

"Per il bene di Pineta e del pianeta". Questo lo slogan della campagna per il nuovo sindaco del paese portata avanti addirittura al temibile Pasquali, che intende portare la sua ventata veneta per "portare via tutti i mali". Solo una delle sorprendenti svolte in arrivo in riva al mare. Sono passati nove mesi da quando un agguerrito spermatozoo di Beppe ha fatto breccia in un ovulo della povera Guazzelli in un furgone frigorifero. Beppe e la Tizi sono dunque, se non addirittura finalmente, una famiglia. Non che le cose filino tutte lisce, altrimenti ci sarebbe poco da ridere, perché prima gli ammazzano l’amministratore di condominio e poi la pediatra.

A risolvere il caso ci dovrebbe pensare la Fusco, che è distratta con il cuore spezzato da una misteriosa infiltrata che l’ha sedotta e abbandonata. Come se ciò non bastasse Pasquali ha deciso di candidarsi a sindaco di Pineta e i vecchini sono disperati perché Massimo è stato sequestrato da una nuova fiamma e Marchino ha lasciato il BarLume per un resort di lusso dove sono di vedere riconosciute le sue qualità manageriali, oltre che la sua arte nel mixology. Pronto per diventare ricco? Ma siete seri? Ovviamene niente andrà come previsto.

