I Croods 2, Universal a sorpresa anticipa l'uscita da Natale a novembre negli Usa, in controtendenza

La Universal a sorpresa ha deciso di anticipare l'uscita americana di I Croods 2 a novembre, in controtendenza rispetto agli slittamenti che funestano questo anno terribile.

In questi tempi in cui il rinvio di film ad alto budget è prassi, stupisce leggere che la Universal ha deciso di seguire una strategia opposta con I Croods 2, sequel DreamWorks Animation di un primo capitolo che risale a diversi anni fa: negli Usa l'uscita è stata anticipata da Natale a novembre, piazzando senza remore questo sequel dedicato alla pazza famiglia cavernicola direttamente contro No Time To Die (il nuovo Bond con Daniel Craig, in uscita da noi il 12 novembre) e Soul della Pixar. A proposito di questo specifico concorrente, la scelta dei vertici Universal è sospetta: appena ieri infatti vi avevamo segnalato che Soul potrebbe essere spostato in streaming su Disney+ (decisione non confermata). La Universal non teme una tale concorrenza, la sfida diretta sul piano dell'animazione per tutti, oppure sa di per certo che Soul in sala in quel momento non ci sarà?

Nell'attesa di rivelazioni sul giallo, ricordiamo che I Croods 2 è ripartito nel 2017 dopo essere stato cancellato (o meglio "sospeso") nel 2016. Doveva accadere, perché il primo Croods nel 2013 aveva pur sempre incassato 587 milioni di dollari per 135 di budget, rivelandosi un successo molto solido, e la DreamWorks ha tutto sommato messo in cantiere prima sequel di film meno remunerativi (si veda il caso di Trolls World Tour). Ad ogni modo, I Croods 2 non è più diretto dalla coppia Chris Sanders - Kirk DeMicco, ma da Joel Crawford, story artist dell'azienda da oltre dieci anni; la sceneggiatura è invece a cura di Dan & Kevin Hageman, attivissimi sulla serie Netflix Trollhunters. La vicenda di I Croods 2, la cui uscita italiana è al momento ancora collocata a Natale, vede la gang sfidata dalla famiglia rivale dei Bettermans, che come il nome suggerisce si ritengono migliori e più evoluti dei nostri eroi...