I Croods 2, ecco i doppiatori italiani dei nuovi personaggi: ci sono Virginia Raffaele e Alessandro Gassmann!

Per il doppiaggio italiano di I Croods 2, Virginia Raffaele e Alessandro Gassmann sono tra le voci dei nuovi personaggi: ecco di chi si tratta.

Sono stati svelati character poster e nomi dei doppiatori italiani di I Croods 2: Una nuova era, in arrivo in sala a Natale: dal momento che i nostri eroi cavernicoli si confrontano nel sequel animato con una famiglia più progredita della loro, le nuove voci italiane danno vita proprio a quest'ultima. Alessandro Gassmann interpreterà il capofamiglia Filo, Virginia Raffaele sua madre Speranza e Benedetta Porcaroli la loro figlia Aurora. Per quanto riguarda il vecchio cast legato alla famiglia "arretrata", l'unico riconfermato nei panni di Grug è Francesco Pannofino, mentre la dinamica Hip passa da Rosalia Misseri ad Alice Pagani (Baby), e il dinamico giovane Guy passa da Emiliano Coltorti a Leo Gassmann, che non sminuisce l'opportunità di affrontare una prova al leggìo.

Alessandro Gassmann si è dichiarato fan del primo capitolo ed è qui al suo secondo ingaggio come doppiatore d'animazione, dopo essersi sfidato con Il Grinch. Virginia Raffaele invece già tempo fa si cimentò con la zia del protagonista in Big Hero 6, ma sicuramente si è potuta sbizzarrire di più con la Morticia dell'ultimo La famiglia Addams.

I Croods 2: Una nuova era sarà nelle nostre sale il 23 dicembre.

I Croods 2: Il Trailer e i Character Posters Ufficiali

I Croods 2: Una nuova era: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD