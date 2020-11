I Croods 2 avvia l'esperimento Universal tra cinema e streaming negli USA

News Cinema

I Croods 2: Una nuova era si è difeso al botteghino del Thanksgiving, ma c'è il fattore streaming imminente da tenere presente nella strategia americana della Universal...

I Croods 2: Una nuova era della Universal / DreamWorks è uscito nel lungo weekend del Thanksgiving negli USA, a partire da mercoledì scorso, incassando sui 14 milioni di dollari, una cifra non così bassa considerando che grandi piazze cinematografiche come Los Angeles e New York sono ancora chiuse: I Croods 2 nei tre giorni del vero e proprio fine settimana ha comunque raddoppiato gli incassi della concorrenza in questo difficile periodo.

Quel che conta di più è però che I Croods 2 si avvia a diventare il primo vero terreno di prova dell'accordo tra la Universal e gli esercenti cinematografici, quel patteggiato equilibrio tra sale cinematografiche e noleggio/vendita in streaming: a partire dal 15 dicembre la major sarà infatti libera di spostarlo sulle principali piattaforme, senza necessariamente rimuoverlo dai cinema. Leggi anche La Universal e la sua rivoluzione tra sala e streaming: segna il futuro?