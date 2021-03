I Critics Choice Awards sono stati dominati da Nomadland

News Cinema

Il film di Chloé Zhao ha ottenuto quattro premi in occasione della serata di consegna dei Critics Choice Awards, fra cui miglior film e miglior regia.

Il grande vincitore dei Critics Choice Awards di quest’anno è uno solo, non c’è dubbio. Si tratta di Nomadland, già vincitore del Leone d’oro a Venezia. Il film Searchlight ha portato a casa quattro premi, tra cui miglior film e miglior regia per Chloé Zhao. Occasione per quest’utlima per ricordare e omaggiare il tecnico del suono del film, Michael Wolf Snyder, morto da pochi giorni.

Miglior attrice è stata votata Carey Mulligan per Una donna promettente, mentre il premio come miglior attore è andato, postumo, a Chadwick Boseman per Ma Rainey’s Black Bottom, che è stato il secondo titolo più vittorioso della serata con tre citazioni. Subito dopo, con due, Minari (tra cui film straniero), Il processo ai Chicago 7 e Una donna promettente.

Sacha Baron Cohen ha accettatoirato il premio per il miglior cast per il film di Aaron Sorkin. “Credo che una parte integrante della democrazia sia la necessità di una protesta pacifica”, ha dichiarato, “per cui, fino a che ci saranno le democrazie, ci sarà bisogno per i cittadini di uscire e dimostrare in maniera pacifica il proprio disaccordo”.