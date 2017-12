I critici online di Los Angeles scelgono The Shape of Water

I premi per i film usciti nel 2017 sono un appuntamento canonico che prelude al coronamento degli Academy Awards nel 2018. Ogni rivista, sito e associazione di categoria assegna i suoi ed è interessante confrontare le differenze di scelta e di giudizio dei vari critici, a volte notevoli.

La Los Angeles Online Film Critics Association non ha avuto dubbi nell'assegnare il premio per il miglior film, che verrà consegnato come gli altri riconoscimenti il 10 gennaio, a The Shape of Water di Guillermo del Toro, decretato anche miglior regista. Premiata come miglior attrice anche la protagonista Sally Hawkins. Chi non era alla mostra del cinema di Venezia in Italia dovrà (purtroppo) aspettare il 14 febbraio per vedere la romantica love story donna/mostro di del Toro.

La cosa singolare è che è stato assegnato un premio distinto al regista in base al sesso e dunque come miglior regista è stata scelta Greta Gerwig alla sua opera prima con Lady Bird.

Sotto trovate la lista dei premi, in cui spiccano meritati e finora trascurati riconoscimenti come quello a Patrick Stewart e a Michael Stuhlbarg, attore sempre praticamente perfetto, lodato da moltissimi per la sua perfornance in Chiamami col tuo nome.

Miglior film: The Shape of Water

Miglior attrice: Sally Hawkins – The Shape of Water

Miglior attore: Gary Oldman – L'ora più buia

Miglior attrice non protagonista: Allison Janney – I, Tonya

Miglior attore non protagonista: ex aequo Patrick Stewart - Logan e Michael Stuhlbarg - Chiamami col tuo nome

Miglior sceneggiatura non originale: Aaron Sorkin - Molly’s Game

Miglior sceneggiatura originale: Jordan Peele - Scappa - Get Out

Miglior regista (uomo): Guillermo del Toro - The Shape of Water

Miglior regista (donna):: Greta Gerwig - Lady Bird

Miglior film d'animazione: Coco

Miglior film straniero: The Square

Miglior documentario: ex aequo: Jim & Andy: The Great Beyond - Jane

Migliori effetti visivi: The War - Il pianeta delle scimmie

Miglior fotografia: Roger Deakins - Blade Runner 2049

Miglior blockbuster: Wonder Woman

Miglior film indipendente: Lady Bird

Migilior opera prima: Jordan Peele - Get Out

Migliore commedia o musical: The Big Sick

Miglior film di azione/guerra: Baby Driver

Miglior film di fantascienza: Scappa - Get Out

Miglior attore o attrice under 23: Saoirse Ronan - Lady Bird

Migliori stuntmen: Baby Driver

Migliore colonna sonora: Alexandre Desplat - The Shape of Water

Miglior montaggio: Paul Machliss e Jonathan Amos - Baby Driver

Miglior performance con effetti visivi: Andy Serkis - The War - Il pianeta delle scimmie

Premi speciali:

Trailblazer Award: Jessica Chastain

LAOFCS Achievement Award: Hugh Jackman