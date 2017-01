I Coen, Peter Fonda e "Born to be Wild" per uno spot che verrà trasmesso durante il Superbowl: guarda il video

Domenica prossima, il 5 febbraio, i New England Patriots e gli Atlanta Falcons si affronteranno nel 51esimo Super Bowl, la finale del campionato professionistico di football americano statunistense, per la conquista del titolo NFL.

E il Super Bowl, si sa, è la trasmissione televisiva dai più alti ascolti del mondo intero, all'interno della quale le fasce pubblicitare vengono vendute a peso d'oro, con spot che vengono realizzati dalle agenzie appositamente per l'occasione.

In attesa di scoprire quali saranno i trailer che, come d'abitudine, pubblicizzeranno i più importanti blockbuster di Hollywood nel corso degli intervalli di gioco, ecco una pubblicità di un noto marchio automobilistico che con il cinema ha a che fare per tema e nomi coinvolti.

Lo spot che vedete qui sotto, e che s'intitola (non casualmente) "Easy Rider", è stato infatti diretto dai fratelli Coen, e vede protagonista il leggendario Peter Fonda e la canzone simbolo del film che lo vedeva protagonista nel 1969 assieme a Dennis Hopper e Jack Nicholson, "Born to be Wild" degli Steppenwolf.

Bikers, quindi? Sì, certo, ma non solo.

Date un'occhiata.