I classici Monster Movies della Universal da oggi al 24 gennaio gratis su Youtube

News Cinema

Una bellissima iniziativa del canale Youtube Fear: The Home of Horror che mostrerà i film di mostri Universal degli anni Trenta dal 15 al 24 gennaio, gratuitamente.

Negli anni Trenta la Universal, coi suoi film dedicati alle creature soprannaturali, si conquistò il nome di Casa dei Mostri. Fu il primo Studio a portare Dracula sullo schermo col suo vero nome (anche se Nosferatu lo aveva preceduto), e poi Frankenstein, L'uomo lupo, L'uomo invisibile, La mummia e molti altri, fino ad arrivare - quando ormai, superata la crisi economica e la grande depressione, quando più dei mostri spaventava la guerra - alle parodie con Gianni e Pinotto. Da allora in poi molte volte questi classici sono stati rivisitati, ma il fascino degli originali, per quanto possa apparire datato, è indiscutibile.

Tutti conoscono questi film e i loro interpreti, da Bela Lugosi a Boris Karloff e Lon Chaney Jr., ma non crediamo che tutti li abbiano visti. Plaudiamo quindi all'iniziativa del canale Fear: The Home of Horror, che da stasera 15 gennaio al 24 gennaio trasmetterà in streaming gratuito al di fuori dell'America 7 di questi film, che resteranno disponibili per una settimana.

Andando sul canale Youtube potete vedere gli orari e impostare un promemoria delle proiezioni e, per prepararvi, guardare intanto le introduzioni ad alcuni di questi celeberrimi film (ovviamente in lingua originale). Questo il programma giornaliero:

15 gennaio: Dracula e The Mummy

16 gennaio: Frankenstein e Bride of Frankenstein

17 gennaio: The Invisible Man, The Wolf Man e Abbott and Costello Meet Frankenstein