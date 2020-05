I cinema italiani riapriranno il 15 giugno

News Cinema

Arrivato l'atteso annuncio del governo relativo alla ripresa delle attività delle sale cinematografiche e dei teatri.

Nel corso di una conferenza stampa tenuta nella serata di ieri, il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha dato l'annuncio tanto atteso, quello relativo alla riapertura di cinema e teatri, prevista per il 15 giugno prossimo.

Restano a questo punto da conoscere quelli che saranno i protocolli di sicurezza che il governo imporrà alle sale per tornare in attività, relativi soprattutto al distanziamento tra gli spettatori.

Ma anche quella che sarà la reazione degli esercenti, molti dei quali potrebbero decidere di non riaprire fino al termine dell'estate, e che dovranno comunque adeguare le sale in base agli standard richiesti dal Governo; e - soprattutto - quali saranno le decisioni dei distributori, per capire quali sono i film che decideranno di proporre alle sale e al pubblico in questa delicata fase di riapertura del cinema in Italia.