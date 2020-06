I Cinema in Italia riapriranno il 15 giugno, ma con quali film?

News Cinema

Fra dubbi sulla presenza di nuove uscite importanti e la preoccupazione per l'allergia italiana per l'estate al cinema, finalmente si torna in sala. Dal 15 giugno UCI Cinemas riapre le prime sue quattro multisale. Quali sono i film che vedremo o rivederemo per primi?

Era inverno quando siamo andati l'ultima volta in una sala cinematografica a vedere un film, ma finalmente il lungo e dovuto letargo per la pandemia sta per finire, nonostante i tanti dubbi sul prodotto, sui film in arrivo nelle sale che i distributori metteranno a disposizione.

Epidemia o no, insomma, il punto debole dello sfruttamento cinematografico in Italia si conferma ancora una volta l'estate, l'allergia italiana per la sala durante i mesi più caldi dell'anno, al contrario di un paese altrettanto caldo come Spagna e, praticamente, del resto del mondo. Ma la speranza è che l'astinenza dia una motivazione in più per frequentare le sale di nuovo da metà giugno, quando UCI Cinemas riaprirà i multiplex Bicocca (MI), Orio (BG), Porta di Roma e Luce Campi Bisenzio (FI).

Come comunica il circuito leader in Italia, "Si tratta del primo piccolo passo della fase di riapertura che prevede una progressiva riapertura delle restanti multisale del Circuito nel corso delle prossime settimane. UCI Cinemas coglie questa occasione per dare il bentornato ai clienti affezionati e ringraziarli per la loro pazienza e comprensione durante questo periodo difficile. Nei siti pronti per la riapertura sono stati introdotti i nuovi protocolli di sicurezza a salvaguardia della salute e del benessere di tutto il pubblico e dello staff, come le nuove misure di distanziamento sociale che includono limitazioni nel numero di posti disponibili per ogni spettacolo e la garanzia di avere delle poltrone vuote tra gli spettatori. Sono state inoltre adottate misure speciali affinché il percorso all'interno del cinema possa avvenire senza alcun tipo di contatto diretto e infine sono state potenziate le procedure di pulizia, con interventi più regolari.

Quali film ci saranno al cinema alla riapertura delle sale?