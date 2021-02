I cinema in Gran Bretagna riapriranno a maggio

News Cinema

Il primo ministro britannico Johnson ha annunciato una serie di allentamenti previsti al lockdown nei prossimi mesi per il successo del piano vaccini, fra cui la riapertura a maggio dei cinema.

Mentre il paese è ancora disorientato dalla Brexit, il piano vaccini in Gran Bretagna sta funzionando a tappe forzate, con oltre un quarto dei cittadini (e un terzo degli adulti) che hanno ricevuto la prima vaccinazione e un calo già evidente nel numero dei casi di positività al Covid-19. Motivo per il quale il primo ministro Boris Johnson ha oggi annunciato un allentamento della quarantena per gradi, a partire dal prossimo 8 marzo. A partire da quella data le scuole accoglieranno di nuovo gli studenti e alcune attività sportive all’aperto ricominceranno nella fase 2, dal 29 marzo.

I drive-in riaccoglieranno spettatori dal 12 aprile, mentre i cinema e i teatri riapriranno il 17 maggio, sempre con in vigore il distanziamento sociale. Stessa data per i primi spettatori permessi negli eventi sportivi, mentre la speranza di Johnson è quella di riattivare in toto l’economia britannica dal 21 giugno. Il tutto se verranno rispettate quattro condizioni: un ritmo sempre sostenuto delle vaccinazioni, le prove che il programma riduca la mortalità e le ospedalizzazioni, senza che tornino a verificarsi picchi di ricoveri o che nuove varianti del virus complichino ulteriormente le cose. Black Widow sarà quindi, molto probabilmente, il primo blockbuster a presentarsi al pubblico. L'uscita era prevista peril 7 maggio.

Secondo il primo ministro, l’allentamento sarà “prudente e irreversibile. Ci stiamo avviando verso quello che spero e credo sarà una strada a senso unico verso la libertà”. Il governo conta di somministrare il vaccino a ogni adulto sopra i 50 anni entro il 15 aprile e per luglio a ogni adulto del paese.