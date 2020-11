News Cinema

I cinema in Francia riapriranno il 15 dicembre, e in Italia?

Mauro Donzelli di 25 novembre 2020 22

Una buona notizia, finalmente, per le sale di cinema europee. In Francia, da metà dicembre torneranno ad ospitare gli appassionati, con la speranza che anche in Italia si torni presto a godere il cinema in sala.