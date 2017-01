I CHiPS al cinema, primo trailer del film

Andati in onda negli USA tra il 1977 e il 1983, con molte repliche negli anni successivi su diverse reti italiane, i CHiPs esordiscono in una versione cinematografica che a una prima occhiata si annuncia molto diversa dagli episodi televisivi. Non potrebbe essere altrimenti, perché sono trascorsi anni luce da quel pacato ritmo che i telefilm polizieschi avevano (comunque godibili tanto allora quanto adesso), però sembra che il film vada ad allinearsi alla tradizionale action comedy americana senza troppa originalità.

Con un trattamento che somiglia a quello subito da Hazzard, il film dei CHiPs è scritto e diretto da Dax Shepard che interpreta anche l'agente Jon Baker, mentre l'agente Poncherello ha il volto di Michael Peña (rispettivamente interpretati da Larry Wilcox e Erik Estrada nella vecchia serie). Nel cast ci sono anche Kristen Bell, Adam Brody e Vincent D’Onofrio. Il film esce negli Stati Uniti il prossimo 24 marzo.