I capolavori in streaming dell'icona Sigourney Weaver

News Cinema

La protagonista della saga di Alien e Ghostbusters compie oggi 72 anni. Celebriamone la grande carriera con cinque titoli in streaming.

Susan Alexandra “Sigourney” Weaver è molto probabilmente l’attrice di culto dei nostri tempi. Grazie al ruolo di Ellen Ripley nel franchise di Alien, in particolar modo i primi due episodi, ha potuto dare forma e sostanza a uno dei personaggi femminili più importanti della storia del cinema, da decenni esempio specifico di come il cinema d’azione e fantascienza potesse non essere esclusivamente territorio per star maschili. Ma sarebbe riduttivo confinare la carriera di Sigourney Weaver alla sola saga di Alien: l’attrice ha girato infatti una serie di film di qualità assoluta che variano dal dramma alla commedia, dal biopic al thriller all’horror. Insomma, l’interprete ha dato prova nel tempo di un carisma e una versatilità davvero non comuni nel panorama cinematografico contemporaneo. Prima donna candidata all’oscar per un film di fantascienza - (Aliens - Scontro finale) prima donna a vincere due Golden Globes nello stesso anno come protagonista e non (Gorilla nella nebbia e Una donna in carriera), la Weaver ha scritto pagine indelebili di cinema, titoli fondamentali per chi scrive come ad esempio Un anno vissuto pericolosamente (1982) di Peter Weir e Tempesta di ghiaccio (1997) di Ang Lee, drammi magnifici e purtroppo non disponibili in streaming. Questi invece i cinque film in streaming scelti per rendere omaggio a questo Titano del grande e piccolo schermo che oggi compie 72 anni. Buon compleanno Mrs. Weaver! E buona lettura.

Cinque cult-movie in streaming che vedono protagonista la grande Sigourney Weaver

Alien

Ghostbusters

Aliens - Scontro finale

La morte ti fa bella

The Village

Alien (1979)

Il capolavoro di Ridley Scott fonde fantascienza e horror in un viaggio allucinante prima di tutto all'interno della mente umana. Il mostro che caccia i membri della Nostromo rappresenta il terrore più recondito e ancestrale dell’essere umano, quello dell’ignoto che nasconde insidie terrificanti. Nella forma e nel contenuto Alien è un film perfetto, con un cast incredibile e almeno tre sequenze da storia del cinema, non soltanto quello di genere. Sigourney Weaver dipinge Ripley con una precisione psicologica e un’aderenza fisica che renderanno la sua trasformazione nel sequel ancora più emozionante. Film imprescindibile. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video, Disney +.

Ghostbusters (1984)

Ghostbusters - Acchiappafantasmi: Il Trailer per il 30esimo anniversario del film

Libertà creativa, gusto per la commedia fracassona e un gruppo di interpreti comici come non se ne è mai visto in precedenza. Più ovviamente il genio di Ivan Reitman. Ogni attore in Ghostbusters ha un ruolo magnificamente scritto e un carattere perfettamente delineato. Divertimento senza confini per un film epocale, il vero guilty pleasure del cinema americano contemporaneo. E il fascino della Weaver anche in versione più leggera la conferma attrice di talento purissimo. Con Reitman girerà un altro grande film come Dave - Presidente per un giorno. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Netflix, TIMVision, Amazon Prime Video, Disney +.

Aliens - Scontro finale (1986)

James Cameron ribalta le coordinate del primo episodio e dirige un action di fantascienza senza precedenti, perfetto nel ritmo della narrazione quanto maestoso nella messa in scena. Aliens - Scontro finale ci consegna poi una Ellen Ripley decisa a combattere, non soltanto gli alieni ma anche i preconcetti dei suoi compagni di avventura machi e maschilisti. Un personaggio chiave ma soprattutto un’interpretazione maestosa, che rivela la fragilità dietro una corazza di carisma inusitato. Arriva la nomination all’Oscar e la storia del cinema viene scritta definitivamente. E non poteva essere altrimenti. Poi regista e attrice gireranno un certo Avatar...Disponibile su CHILI, TIMVision, Disney +.

La morte e la fanciulla (1994)

Il thriller psicologico diretto da Roman Polanski mette in scena il gioco distruttivo tra vittima e carnefice che si ribalta in un dramma da camera potentissimo e disperato. Sigourney Weaver è protagonista insieme a Ben Kingsley di un lungometraggio soffocante, un noir dell’anima senza via d’uscita. La morte e la fanciulla rappresenta il meglio di Polanski, la sua capacità di lavorare sugli interni come nessun altro. Una delle piccole grandi perle nascoste del cinema degli anni ‘90. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Amazon Prime Video.

The Village (2004)

Il film più elegante e poetico (insieme a Lady in the Water) di M. Night Shyamalan ci consegna una Sigourney Weaver madre amorevole e saggia che tenta di salvare suo figlio Joaquin Phoenix dalle insidie del mondo. Le grandi musiche di James Newton Howard incorniciano poi The Village, un dramma/horror di fattura pregevolissima, malinconica e ammaliante. I duetti dell’attrice con William Hurt sono dolorosi e commoventi. Film di grande classe. Disponibile su CHILI, Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video, Disney +.