I capolavori in streaming che uscivano al cinema cinquant'anni or sono

Il 1971 è stato un anno di grande cinema, con opere innovative e spesso controverse. Ecco i cinque titoli in streaming che rappresentano al meglio quell'epoca.

Il 1971 è stato un anno di cinema straordinario, capace di mettere in scena i cambiamenti sociali, civili e politici che la società occidentale stava attraversando in maniera articolata e potente. In particolar modo a Hollywood una nuova generazione di cineasti stava radicalmente cambiando le regole estetiche e produttive del sistema industriale, lasciando emergere un nuovo modo di intendere la Settima Arte. I cinque film in streaming che compiono cinquant’anni nel 2021 e che abbiamo selezionato sono in qualche modo lo specchio metaforico di quanto il cinema stesse vivendo sulla propria pelle un momento di trasformazione radicale, che ha aperto opere anche molto diverse tra loro per tono e contenuti all’esposizione di influenze esterne. Questi dunque i titoli che, in tutta la loro salutare ambiguità, hanno segnato un anno turbolento e prolifico quale è stato il 1971. Buona lettura.

Cinque capolavori in streaming che hanno compiuto 50 anni

Arancia meccanica

Il braccio violento della legge

E Johnny prese il fucile

Ispettore Callaghan: il caso Scorpio è tuo!

La notte brava del soldato Jonathan

Arancia meccanica

Arancia meccanica: Il trailer italiano del film di Stanley Kubrick

Adattando il romanzo di culto di Anthony Burgess - con un taglio al finale che però ne inverte radicalmente il senso - Stanley Kubrick realizza il suo film più radicale e sconcertante. Uno sguardo al futuro della società spietato e nichilista, dove vittima e carnefice appartengono alla stessa umanità corrotta e narcotizzata. Arancia meccanica rappresenta il punto più alto della visione pessimista di Kubrick, un capolavoro la cui messa in scena geometrica e simmetrica diventa strumento straniante senza precedenti. Con un Malcolm McDowell al massimo del suo livello istrionico. Arrivano le nomination all'Oscar per film, regia, adattamento e montaggio. Film epocale e ancora oggi ipnotico e disorientante. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, TIMVision, Amazon Prime Video.

Il braccio violento della legge

William Friedkin irrompe nelle strade di New York con il suo poliziesco sporco, innovativo, girato con uno stile febbrile e realista che supera il realismo stesso. Il braccio violento della legge sradica le regole e le ricostruisce a sua immagine, si getta sul genere fagocitandolo per uscirne fondatore. Gene Hackman è un Popeye Doyle destinato e rimanere impresso nei decenni, Roy Scheider perfetto come spalla e Fernando Rey “villain” leggendario: sono loro il cuore pulsante di un cult-movie che vince l’Oscar per film, regia, attore, adattamento e montaggio. Storia del cinema. Disponibile su CHILI, Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video.

E Johnny prese il fucile

Uno dei film più antimilitaristi mai realizzati, uno schiaffo all’America impegnata nella Guerra del Vietnam portato da un autore iconoclasta e raffinato come Dalton Trumbo, diventato bersaglio del maccartismo negli anni precedenti. E Johnny prese il fucile con le sue metafore scoperte e la messa in scena dolorosa rimane un’opera come nessuna altra, addolorata e asfissiante. Nel cast tra gli altri Donald Sutherland e Jason Robards Jr., ovvero il meglio di cosa significhi essere caratterista di classe sopraffina. Film assolutamente da riscoprire in tutto il suo dolore esposto. Magnifico. Disponibile su NOW.

Ispettore Callaghan: il caso Scorpio è tuo!

Il desiderio di ordine e stabilità della società americana - soprattutto quella più conservatrice - trova il suo paladino nel poliziotto interpretato dal roccioso Clint Eastwood, tutore della legge che spara quasi prima di parlare, se ne frega delle regole morali che non siano le sue e scrive la storia del cinema con un personaggio che non possiede più l’eroismo retorico di John Wayne ma espone invece il suo lato oscuro. Diretto da un grande cineasta quale era Don Siegel, Ispettore Callaghan: il caso Scorpio è tuo! è un’opera monumentale nella sua ambiguità, perfetta per farsi cartina di tornasole inquietante del momento storico-sociale-politico in cui è stata realizzata. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Apple Itunes, TIMVision, Amazon Prime Video, NOW.

La notte brava del soldato Jonathan

In un gioco di specchi incredibile Siegel ed Eastwood nello stesso anno realizzano un altro film che per molti versi è l’esatto opposto del precedente: La notte brava del soldato Jonathan infatti scardina infatti l’immagine del “macho” per costruire una storia di ossessione erotica che pian piano diventa horror psicologico claustrofobico e meravigliosamente morboso. Geraldine Page conduce un cast tutto al femminile perfetto, capace di trasformarsi in metaforico covo di “streghe” che soggiogano il protagonista quando lui pensava di essere il gallo nel pollaio. Film dalle sfumature incredibili e dall’atmosfera avvelenata. Anche il remake di Sofia Coppola non è affatto male, anche se cambia molte significazioni. Disponibile su CHILI, Google Play, Apple Itunes, NOW.