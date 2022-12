I capolavori di Charlie Chaplin in streaming su RaiPlay a Natale

News Cinema

Dal 24 dicembre in esclusiva sulla piattaforma streaming gratuita della Rai, una raccolta di titoli imperidbili restaurati dalla Cineteca di Bologna e disponibili in HD.

Si preannuncia un Natale notevolissimo per gli appassionati di cinema italiani.

Al cinema sta per uscire una serie di titoli che, capitanati dal capolavoro The Fabelmans di Steven Spielberg, promettono di soddisfare i gusti più diversi, con Il grande giorno a disposizione di chi ama la commedia, Ernest e Celestine - L'avventura delle 7 note per i più piccoli, Fairytale o EO per i più radicalmente cinefili e molto altro ancora.

In streaming, invece, c'è una sorpresa davvero sensazionale per ogni cinefilo, perché dal 24 dicembre in streaming su RaiPlay sarà disponibile una collezione di capolavori diretti da Charlie Chaplin nelle versioni in HD restaurate dalla Cineteca di Bologna.

La serie si chiama appunto Chaplin - I capolavori e comprende dieci titoli:

Un occasione, questa offerta da RaiPlay e Cineteca di Bologna, da non perdere per trascorrere un Natale in compagnia della genialità dell’ attore e regista britannico, capace di stregare un pubblico di tutte le età.