I capelli di Sean Penn e il sonnellino di Al Pacino ai Golden Globes scatenano il web

Al Pacino e Sean Penn sono due attori grandiosi, ma si parla tantissimo di loro sui social per un motivo ben diverso dalla loro professione: la strana acconciatura di Sean Penn e l'aria assonnata di Al Pacino durante il collegamento dei Golden Globes.

Viviamo - verrebbe da dire purtroppo - in un'epoca in cui tutto è visibile e criticabile. Ma, è bene ricordarlo, stiamo anche attraversando una pandemia epocale che a volte fa dimenticare come eravamo abituati a comportarci, a vestirci e a pettinarci "prima". Quindi ci sta che qualcuno di famoso lo dimentichi e il popolo dei social lo faccia subito notare, e pazienza se al centro delle critiche e degli sfottò ci sono due dei migliori attori mai esistiti come Sean Penn e Al Pacino, per questo motivo entrati in tutti i trend la notte dei Golden Globe.

Sean Penn si è presentato per parlare di un motivo molto serio, cioè illustrare il lavoro svolto dall'organizzazione non profit CORE, da lui fondata, durante la pandemia. Ma purtroppo l'attenzione degli spettatori è stata distratta dalla sua bizzarra acconciatura, paragonata da qualcuno a quella del paziente del Piccolo Chirurgo e da qualcun altro a quella di un famoso membro dei Three Stooges, noti da noi come I tre marmittoni. Gli screenshot e i tweet relativi li trovate qua sotto.

Congratulations to Sean Penn for his role as “all of The Three Stooges” pic.twitter.com/vUuQFa7blD — Felipe Torres Medina (@felipetmedinaa) March 1, 2021

Sean Penn went to his hair stylist and said, “Give me the Operation guy.” #GoldenGlobes pic.twitter.com/0Ufv9oeQOx — T.R. Morley (@TheRealMorley) March 1, 2021

Quanto ad Al Pacino, l'attore, candidato per la serie Hunters, si è collegato da casa con evidente scarso entusiasmo e a un certo punto è sembrato addirittura appisolarsi, cosa che non è sfuggita agli spettatori, che si sono precipitati a pubblicare le loro impressioni. E qui abbiamo addirittura un video.

yall just had to wake al pacino up from his nap huh pic.twitter.com/4iUvhPzWk7 — Nariman△⃒⃘ (@slytherinus) March 1, 2021

Evidentemente lo sforzo di seguire una premiazione in cui si sentiva poco coinvolto, per di più da casa, è stato troppo per l'attore ottantenne, che siamo abituati a vedere molto più vivace e reattivo. Ma dopo tutto anche lui è un essere umano, no? E questa piccola defaillance ce lo rende ancora più simpatico.