I Banana Splits tornano in un film, in versione horror

Chi, come me, ha superato i quaranta, ricorderà probabilmente gli psichedelici Banana Splits, la rock band composta da Swingo, Bingo, Drooper e Snorky, animali antropomorfi (rispettivamente cane, gorilla, leone e elefante) che conducevano lo show omonimo di Hanna & Barbera che negli Stati Uniti venne trasmesso tra il 1968 e il 1970, e che sulle tv private italiane arrivò nella seconda metà degli anni Settanta.

In realtà attori vestiti con costumi che li trasformavano nei quattro musicisti, i Banana Splits facevano da introduzione, intermezzo e conclusione a un'ora di tv composta da produzioni di Hanna & Barbera che alternavano cartoni e live action, e nelle orecchie di chiunque li abbia incrociati sul piccolo schermo è rimasta sicuramente la loro "The Tra La La Song (One Banana, Two Banana)", che fungeva da sigla allo show.





I Banana Splits, per quanto divertenti e affascinanti, avevano in loro qualcosa di vagamente inquietante, agli occhi di un bambino, ed è forse per questo che qualcuno, in casa Warner, ha deciso di resuscitare quei personaggi e di renderli protagonsiti di un film horror destinato all'home video e alla televisione.

The Banana Splits, così si chiamerà il film, è stato scritto da Jed Elinoff & Scott Thomas e verrà diretto da Danishka Esterhazy.

Nel cast ci saranno Dani Kind, Finlay Wojtak-Hissong, Romeo Carere, Steve Lind e Sara Canning.

Nel film, un ragazzino di nome Harley, suo fratello Austin, la mamma Beth e il padre Mitch prendono parte a una registrazione dello show dei Banana Split, per festeggiare il compleanno di Harley. Ma quella che doveva essere una giornata di festa, e di routine lavorativa per Rebecca, una delle produttrici dello show, si tramuta improvvisamente in un incubo a occhi aperti.

Come? Ancora non è dato saperlo. Attendiamo carichi di curiosità e inquietudine.