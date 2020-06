I BAFTA 2021 spostati ad aprile, 2 settimane prima degli Oscar

News Cinema

La prossima cerimonia di consegna dei più importanti premi cinematografici britannici, i BAFTA, si terrà ad aprile, lo stesso mese degli Oscar, previsti invece per il 25.

Com'era prevedibile, dopo il posticipo degli Oscar di quasi due mesi (dal 28 febbraio al 25 aprile), la cerimonia di consegna di altri importanti premi cinematografici viene posticipata. Si comincia con gli equivalenti inglesi degli Academy Award, i BAFTA, ovvero i riconoscimenti attribuiti dalla British Academy of Film and Television Arts. La nuova data è l'11 aprile, quindi due settimane prima delle statuette dorate hollywoodiane.

Inizialmente i BAFTA avevano scelto il 14 febbraio per la loro grande soirée, mentre quest'anno erano stati assegnati il 2 febbraio e avevano visto trionfare 1917 di Sam Mendes. La British Academy of Film and Television Arts non ha ancora fissato i termini di eleggibilità per i film in gara, ma dovrebbe farlo a breve. Del resto, come gli Stati Uniti e il resto del mondo, anche l'Inghilterra è stata duramente colpita dal Covid-19, che ha mietuto molte vittime.

Siamo certi che nei prossimi giorni verranno spostati in avanti anche i Golden Globe, gli Independent Spirit Award, i DGA Award, i SAG Award e così via. De resto, ahinoi, una pandemia è una pandemia.