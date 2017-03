I Am Not You Negro: una clip in esclusiva del documentario di Raoul Peck candidato al premio Oscar 2017

Mentre proprio oggi inaugurerà la 27ma edizione del festival del Cinema Africano, d’Asia e America Latina di Milano, da domani 21 marzo, Giornata Mondiale contro il Razzismo, arriverà nei cinema di tutta Italia un documentario che vi consigliamo di non perdere, candidato all'Oscar 2017.

S'intitola I Am Not Your Negro, è stato diretto da Raoul Peck ed è basato sul pensiero e su un'opera incompiuta di un grande scrittore, critico sociale e intellettuale nero americano: James Baldwin.

Nel film la profonda voce narrante di Samuel L. Jackson legge brani di questo libro mai terminato, nel quale Baldwin riflette sulla questione razziale e sull'identità dei neri americani a partire da tre tragiche e famose morti avvenute negli anni Sessanta negli Stati Uniti: quella dell'attivista Medgar Evers, di Martin Luther King e di Malcolm X, tutti e tre assassinati da una mano bianca.

Alla voce di Jackson, montata sopra immagini di allora o di oggi, per enfatizzarle l'evidente attualità, nel film di Peck si alternano numerose immagini e interviste di repertorio che vedono protagonista Baldwin, la sua capacità oratoria, la retorica essenziale e trascinante dei suoi discorsi, la sua logica cristallina.

Questa clip, che vi presentiamo in anteprima e in esclusiva, ne è un breve, essenziale, ma significativo esempio.

I Am Not You Negro, che è stato anche presentato al Festival di Berlino 2017 nella sezione Panorama, è distribuito in Italia da Feltrinelli Real Cinema in collaborazione con Wanted.