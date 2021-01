I Am Greta: il documentario su Greta Thunberg in esclusiva su Prime Video

News Cinema

Il documentario di Nathan Grossman su Greta, presentato in prima mondiale allo scorso Festival di Venezia, è da ieri 3 gennaio 2021 - giorno del 18esimo compleanno dell'attivista svedese - in streaming sulla piattaforma di Amazon Prime Video.

Dal 3 gennaio 2021 è disponibile in streaming su Prime Video, in esclusiva, I Am Greta - Una forza della natura, documentario dedicato a Greta Thunberg, la giovane attivista svedese che dal nulla, iniziando a protestare ogni venerdì di fronte alla sede del Parlamento del suo paese, a Stoccolma, è rapidamente diventata il volto e l'icona globale di chiunque lotti contro il cambiamento climatico, ispirando il movimento dei #FridaysForFuture che ha manifestato nelle piazze e nelle strade delle principali città del pianeta.

Una data di sicuro non casuale, quella scelta da Prime Video per rendere disponibile ai suoi abbonati questo film diretto da Nathan Grossman e presentato lo scorso settembre, in prima mondiale, al Festival di Venezia, con Greta collegata via Zoom per la conferenza stampa durante un'ora ricreazione mentre era a scuola. Già, perché proprio il 3 gennaio 2021 Greta ha compiuto 18 anni.

Intervistata in esclusiva dal Sunday Times, ha detto che come regalo avrebbe desiderato che aumentassero nel mondo le persone vogliose di agire per aiutare il pianeta (in alternativi, dei fari nuovi per la sua bici, dato che in Svezia fa buio assai presto). Mentre su Instagram ha fatto un post ironico, indossando una maglia "complottista" e scrivendo:

Grazie mille per tutti gli auguri di compleanno! Stasera mi troverete al pub vicino casa dove spiegherò tutti gli oscuri segreti che si celano dietro la cospirazione climatica e gli scioperi scolastici, dato che i miei malvagi manipolatori non possono più controllarmi. Sono finalmente libera!

Leggi anche Ecco cosa ha detto Greta Thunberg in conferenza stampa al Festival di Venezia

Già, perché il complottismo, di questi tempi va per la maggiore e in molti sostenevano, e probabilmente sostengono ancora, che Greta fosse solo una bambina malata usata da chissà quali oscure forze per i loro loschi fini di dominio globale.

Ma di Greta, negli ultimi mesi, si è in realtà parlato pochissimo: vuoi perché lei stessa ha smesso di girare il mondo e incontrare i potenti della Terra, o gli studenti suoi coetanei che da lei sono stati ispirati, per completare il liceo; vuoi perché la pandemia globale e i suoi disastrosi effetti sulle nostre vite hanno occupato permanentemente l'agenda dei media.

Eppure, l'emergenza climatica continua a essere tale, e i tempi per cercare di porvi rimedio sono sempre più stretti. E, come bene hanno spiegato molti esperti, il problema del clima e quello della pandemia hanno una radice unica e comune che è quella del modo in cui l'uomo si sta rapportando col pianeta e con l'ambiente.

E allora continua ad avere molto senso, anche più di prima, cercare di preoccuparsi di questi temi, oltre che a quelli di stringente attualità.

I Am Greta - Una forza della natura: il trailer

I Am Greta - Una forza della natura: Il Trailer Italiano del Film - HD

E ha senso, quindi, seguire anche la storia di Greta Thunberg così come Nathan Grossman l'ha raccontata: mescolando il ritratto della Greta pubblica con quello della Greta privata, seguendono le imprese dalle sue primissime, solitarie manifestazioni fino al suo celeberrimo intervento alle Nazioni Unite, quando - arrivata a New York attraversando l'Oceano Atlantico in barca a vela, per non prendere l'aereo e non inquinare - pronunciò con rabbia tremante il celebre "How dare you?", come osate?, rivolta ai grandi della Terra riuniti in occasione del Climate Action Summit e colpevoli, a dir di Greta, di continuare a parlare in maniera vuota e retorica delle urgenze ambientali e climatiche.

Perfino i detrattori di Greta potrebbero trovare utile guardare I Am Greta: perché il film racconta bene anche il peso e la fatica affrontati da Greta per perseguire una missione e un ruolo che, lei per prima, gradirebbe venisse condiviso da molte più persone, magari anche più grandi di lei. D'altronde, non ha chiesto proprio questo per i suoi diciotto anni?