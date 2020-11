I 70 anni di Carlo Verdone: 40 anni di cinema in 7 film su Prime Video

News Cinema

Carlo Verdone compie 70 il 17 novembre 2020 e Amazon Prime Video ci dà la possibilità di ripercorrere la sua carriera con alcuni dei suoi più famosi film.

Come festeggiare il traguardo dei 70 anni di Carlo Verdone, dovrebbe dircelo uno dei suoi personaggi. E se lo chiedessimo a tutti, Furio, Mimmo, Alfio, Pericle, Pasquale, Ivano, Armando, Callisto, Bernardo, Moreno, Sergio, Gepy, tanto per citarne alcuni, ognuno di loro risponderebbe una cosa diversa. Qualcuno sarebbe allegro, qualcun altro malinconico. Uno direbbe "in che senso?", un altro farebbe un fischio e un altro ancora lascerebbe fluire una cascata di pensieri per poi prendersi un calmante. Noi, per festeggiare il compleanno del nostro amato Carlo, compagno di avventure cinematografiche agrodolci, surreali e profonde ormai da 40 anni, vogliamo approfittare dei film in streaming disponibili su Prime Video. I titoli di e con Carlo Verdone sulla piattaforma di Amazon sono 18 e noi vi consigliamo 7 di questi film in un ipotetico percorso a tappe cronologico, per gustarvi con i giusti tempi e nel salotto di casa vostra, l'evoluzione della carriera del settantenne attore e regista romano.

Film di Carlo Verdone su Prime Video: Un sacco bello (1980)

Per l'esordio di Carlo Verdone, dovremo essere sempre riconoscenti a Sergio Leone, produttore e supervisore del film. Con le musiche di Ennio Morricone, quel simpatico ragazzo interprete di buffi personaggi che si era fatto conoscere in TV, confeziona un film che eleva alla dignità cinematografica le sue maschere del piccolo schermo. In Un sacco bello Carlo dà vita a tre protagonisti (Enzo, Leo, Ruggero) e tre personaggi secondari (Don Alfio, Anselmo, il Professore), intrecciando tre storie in un film che sarà soltanto l'inizio della sua lunga carrellata di caratteri memorabili.



Film di Carlo Verdone su Prime Video: Bianco, rosso e Verdone (1981)

È soltanto il suo secondo film, ma è una tappa imprescindibile se si vuole ripercorrere la sua fimografia. Ci sono romani, e probabilmente non solo romani, che potrebbero citare a memoria ogni battuta di Bianco, rosso e Verdone. Anche qui Carlo intreccia tre storie on the road con le elezioni sullo sfondo, un pretesto di raccontare tre italiani, Furio, Mimmo e Pasquale, che tentano di assolvere al proprio dovere di cittadini con caratterizzazioni entrate prepotentemente nella cultura popolare. Altrettanto indimenticabili sono le interpretazioni di Irina Sanpiter nel personaggio di Magda che "non ce la fa più" ed Elena Fabrizi, la mitica Sora Lella. Anche in questo caso, dietro la produzione e la colonna sonora ci sono Sergio Leone e Ennio Morricone.



Film di Carlo Verdone su Prime Video: Io e mia sorella (1987)

Carlo Piergentili è un oboista che con la moglie Serena, violoncellista, fa parte dell'orchestra di Spoleto. Sua madre è in fin di vita e Carlo deve avvertire sua sorella Silvia, tanto irrequieta e vagabonda quanto lui è mite e amante della tranquillità. Il telegramma la raggiunge in Grecia, ma lei arriva soltanto poco prima della tumulazione. Da quel momento sullo sfortunato e generoso fratello piombano un mare di guai, poiché Silvia si installa in casa sua. Io e mia sorella è un film da riscoprire per vagliarne la prova del tempo, essendo stato di grande successo all'uscita in sala nel 1987 ma non particolarmente amata dalla critica. Come ricorderete, accanto a Verdone sullo schermo recita Ornella Muti.



Film di Carlo Verdone su Prime Video: Maledetto il giorno che t'ho incontrato (1992)

Il romano Bernardo Arbusti è un critico musicale trasferitosi a Milano. L’uomo è talmente impegnato nella stesura del suo ultimo lavoro, la biografia del chitarrista Jimi Hendrix, che trascura irrimediabilmente la fidanzata Adriana e a poco servono i consigli del suo psicoanalista. Proprio in questo periodo così complicato, Bernardo s’imbatte in Camilla, attrice nevrotica innamorata proprio dello strizzacervelli. Tra i due nasce una bizzarra amicizia, fatta di confidenze sulle proprie manie, antidepressivi e continui litigi. Verdone e Margherita Buy funzionano a meraviglia insieme. Maledetto il giorno che t'ho incontrato è uno dei film che i fan del regista ritengono tra i migliori in assoluto da lui realizzati.



Film di Carlo Verdone su Prime Video: Viaggi di nozze (1995)

Con Viaggi di nozze Carlo Verdone ritorna alla triplice trasformazione degli esordi al cinema e, come allora, crea personaggi indimenticabili destinati a rimanere nella memoria degli spettatori. Nelle tre vicende che mette in scena, l'attore si fa affiancare a turno da Cinzia Mascoli, Veronica Pivetti e Claudia Gerini. È quest'ultima che, in accoppiata con il personaggio di Ivano, incarna il massimo della trasgressione più coatta vista al cinema, tanto da far diventare popolarissima la battuta "O famo strano?". La Gerini libera tutto il suo potenziale di attrice brillante guadagnandosi il ruolo da co-protagonista nel successivo Sono pazzo di Iris Blond.



Film di Carlo Verdone su Prime Video: Sono pazzo di Iris Blond (1996)

Il famoso cantante Romeo ha sciolto la sua band per una questione di corna ed è ora depresso e solo, con un nuovo lavoro di cantante sulle navi da crociera. Una sera, Romeo incontra una veggente che gli annuncia che una donna col nome di un fiore gli cambierà per sempre la vita. Quando conosce la cantante belga Marguerite, pensa si tratti proprio di lei e la segue a Bruxelles, ma non ci vuole molto prima di capire che si sbaglia. Poi, per caso, incontra in un locale la cameriera Iris, giovane italiana emigrata, con una voce stupenda e un talento unico nello scrivere versi. Romeo lascia quindi la matura Marguerite e va a vivere con la ragazza, con cui fonda il duo musicale Iris Blond and the Freezer. I due riscuotono un gran successo e Romeo si convince di aver trovato finalmente la donna giusta per lui. Con Sono pazzo di Iris Blond, Verdone trova di nuovo un grande affiatamento con Claudia Gerini di cui lancia definitivamente la carriera.



Film di Carlo Verdone su Prime Video: C'era un cinese in coma (2000)

Ercole Preziosi è un mediocre impresario che organizza piccoli eventi e sfilate di moda, a capo di un'agenzia quasi al collasso che si occupa del futuro di artisti in decadenza. Se al lavoro le cose vanno male, a casa vanno anche peggio: con sua figlia Maruska non ha un grande rapporto e sua moglie Eva lo tratta come un estraneo, parlando spesso con la ragazza in russo proprio per escluderlo. Tutto cambia quando si accorge che l’uomo che da tempo gli fa da autista, Nicola Renda, ha in realtà un talento innato per il palcoscenico, soprattutto per gli sketch comici. Nonostante le perplessità del giovane, la prima serata è un successo, tanto da spingerlo a farne altre e a scegliere perfino un nome d'arte: Niki. Quest'ultimo è interpretato egregiamente da Giuseppe Fiorello. C'era un cinese in coma indossa uno degli abiti narrativi preferiti da Verdone, raccontando una storia tra il comico e il malinconico con un'alternanza di vitalità e tristezza. Proprio come è la vita.



