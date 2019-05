I 40 anni di Mad Max celebrati dal festival di Sitges

Il festival internazionale del cinema fantastico di Sitges, che si svolge ogni ottobre nella splendida cittadina spagnola sul mare a 40 kilometri da Barcellona, è la manifestazione più antica e prestigiosa dedicata al genere e un vero paradiso per gli appassionati. E ogni anno presenta rassegne, anteprime e ospiti di primo livello. Noi purtroppo ci siamo stati una volta sola, ma se avete intenzione di farci una scappata, la prossima potrebbe essere una delle edizioni migliori. Sitges 52, che si svolgerà dal 3 al 13 ottobre, dedica infatti il poster e la retrospettiva principale ai 40 anni di Mad Max, il personaggio creato da George Miller nel 1979 per il film Interceptor (da noi uscito a gennaio 1980) e interpretato da Mel Gibson. Dopo due seguiti, nel 1981 e 1989, il mondo apocalittico del regista australiano è tornato alla grandissima con un nuovo protagonista, Tom Hardy, nel mirabolante Mad Max: Fury Road, candidato a 10 Oscar.

Nell'immagine del poster, spiega il direttore creativo del festival Rafa Antòn, sotto il King Kong che è da sempre il simbolo del festival, "c'è un'auto consumata dalla ruggine, abbandonata nel mezzo di un deserto infinito, senza traccia dei personaggi. Una composizione enigmatica, semplice e potente che attinge a un'iconografia inconfondibile come quella della saga di Miller con la sua tavolozza di arancione, ocra e giallo. È un omaggio ad un'opera con un universo grafico unico, che si presta come pochi altri al formato sintetico e rappresentativo del manifesto".

Ma non è tutto. Il festival internazionale del fantastico di Sitges celebrerà anche il 40esimo anniversario di un altro film entrato nella storia. Parliamo ovviamente di Alien, uscito come Interceptor nel 1979 (formidabile quell'anno, direbbe qualcuno...). .

Ci sarà inoltre un omaggio al nostro cinema di genere con la retrospettiva "Italian Exploitation: The Apocalypse Domani" che presenterà i nostri più celebri e apocrifi spin-off a basso budget nati dal successo di film come Star Wars, Alien, 1997. Fuga da New York e i primi due film di Mad Max. Prodotti per il mercato internazionale e di grande successo all'estero e particolarmente in Spagna, videro tra i loro autori Enzo G Castellari, Joe D'Amato, Sergio Martino e Luigi Cozzi. Questa retrospettiva avrà un catalogo apposito, "Apocalypse Domani. The Golden Decade of Italian science-fiction Exploitation (1977-1990)", a cura di Ángel Sala.

Se non avete ancora programmato le vacanze, noi vi diremmo di farci un pensierino: Sitges ha anche spiagge bellissime e tra un film e l'altro un bagno ci entra sicuramente.