I 25 film italiani candidati a rappresentare l'Italia agli Oscar 2021

A causa della pandemia che ha condizionato l’industria cinematografica mondiale, l’Academy - come anche i David di Donatello - ha stabilito nuove regole che rendono eleggibili agli Oscar anche i film per i quali era stata programmata la distribuzione al cinema ma che, causa chiusura sale, sono stati invece diffusi in streaming attraverso le diverse piattaforme VOD.

Sono ventincinque i titoli che, distribuiti in Italia o in previsione di essere distribuiti nel periodo compreso tra il 1° ottobre 2019 e il 31 dicembre 2020, hanno proposto la propria candidatura a rappresentare l'Italia agli Oscar. La commissione di selezione, istituita presso l’ANICA su richiesta dell’Academy, si riunirà per votare il titolo designato il prossimo 24 novembre 2020. L’annuncio ufficiale di tutte le nomination è previsto per il 15 marzo 2021 e la cerimonia di consegna degli Oscar si terrà a Los Angeles il 25 aprile 2021.

Di seguito l’elenco dei candidati in ordine alfabetico: